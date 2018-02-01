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    Ставки по вкладам в российских банках обновили исторический минимум. банки, вклады, ипотека, кредиты, Центробанк, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтавки по вкладам в российских банках обновили исторический минимум

    Ставки по вкладам в российских банках обновили исторический минимум

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    Ставки по вкладам в российских банках обновили исторический минимум

    Ставки по вкладам в российских банках обновили исторический минимум

    Ставки по вкладам в российских банках обновили исторический минимум

      Ведущие российские банки снизили проценты по рублевым вкладам до рекордного уровня — в среднем это 7% годовых. До конца года мы может увидеть и 6%, и даже 5%.

      По итогам третьей декады января средняя ставка по рублевым вкладам 10 крупнейших банков обновила исторический минимум — 7,075%. Статистику приводит Центробанк.

      Процесс это естественный — ЦБ планомерно снижает ключевую ставку. Сейчас это 7,75%. По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, уровень нейтральной для нашей экономики ставки при инфляции вблизи 4% составляет 6–7%. А это значит, что и проценты по депозитам неизбежно потянутся вниз вслед за ставкой ЦБ. Очередной ее пересмотр может состояться уже на следующей неделе.

      Низкая ставка также неизбежно приводит к тому, что дешевеют кредиты и ипотека.

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