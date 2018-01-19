Глава «Сбербанка» предсказал дальнейшее снижение ставок по кредитам

В 2018 году банковские ставки продолжат заметно снижаться. Такой прогноз сделал глава «Сбербанка» Герман Греф на встрече с
премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Герман Греф: «За прошлый год, конечно, ставки очень сильно пошли вниз. Примерно на два процентных пункта за год в среднем. Ставки упали в силу падения инфляции и, соответственно, ставки рефинансирования ЦБ. Такая же перспектива и на этот год».
Как следствие, увеличивается доступность кредитования. В минувшем году был зафиксирован рекордный рост ипотечного кредитования, и 2018-й, по оценке Грефа, снова станет рекордным.
Однако по той же причине снижаются и ставки по банковским вкладам. Как отмечают «Ведомости», за последнюю неделю доходность рублевых вкладов в крупных розничных банках падала лавинообразно. Сейчас нужно сильно постараться, чтобы разместить рубли под процент выше 8.
Как следствие, увеличивается доступность кредитования. В минувшем году был зафиксирован рекордный рост ипотечного кредитования, и 2018-й, по оценке Грефа, снова станет рекордным.
Однако по той же причине снижаются и ставки по банковским вкладам. Как отмечают «Ведомости», за последнюю неделю доходность рублевых вкладов в крупных розничных банках падала лавинообразно. Сейчас нужно сильно постараться, чтобы разместить рубли под процент выше 8.
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