Секретариат МОМУТ в Гааге отказался выделить средства на защиту Младича

Секретариат Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге отказался выделить средства на защиту бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича.
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Как сообщил ТАСС сын генерала Дарко Младич, «секретариат в Гааге отказал выделить средства на защиту Младича без объяснения причин».
Ранее адвокат Младича Драган Иветич заявил, что защита экс-командующего армией боснийских сербов подала апелляцию об отмене пожизненного приговора и возобновлении судебного процесса, а также потребовала в связи с состоянием здоровья освободить генерала для лечения в Сербии.
Драган Иветич: «В связи с серьезностью состояния здоровья направлен запрос о временном освобождении генерала Младича для его лечения в Сербии. Здоровье Младича делало невозможным его участие в процессе. Мы подали апелляцию об отмене приговора и о продолжении судебного процесса после лечения».
Защита сообщила, что состоявшееся обследование генерала сербскими врачами выявило многочисленные заболевания, которые медики Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) не диагностировали. При этом медики МТБЮ всячески препятствовали нормальному осмотру генерала.
Драган Иветич: «Генерал Младич может умереть сегодня или завтра. Такое лечение, какое предоставлял генералу Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ), — все равно, что играть в русскую рулетку, но не с одной, а со многими пулями в барабане. Младич должен быть срочно госпитализирован, врачи считают, что риск его смерти повысился в шесть раз».
Напомним, что 74-летнего генерала Ратко Младича обвиняли в преступлениях на этнической почве, преследовании, истреблении, убийствах и принудительной депортации в отношении мусульман и хорватов, проживавших на территориях, населенных боснийскими сербами. Речь идет о событиях 1992–1995 годов в Боснии и Герцеговине. Эти преступления не были квалифицированы судом как геноцид. Это стало единственным пунктом, по которому Младич был оправдан. Остальные 10 из 11 пунктов обвинительного заключения по делу о военных преступлениях суд в Гааге подтвердил. Младича, в частности, признали виновным в геноциде мусульман в городе Сребреница.
Ратко Младич был задержан в мае 2011 года неподалеку от Белграда после 12 лет нахождения в бегах, затем его передали в Гаагу. Запад объявил генерала военным преступником, тогда как в Сербии и Республике Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины — Прим. ред.) многие считают его национальным героем. Свою вину Младич не признал.
Ранее адвокат Младича Драган Иветич заявил, что защита экс-командующего армией боснийских сербов подала апелляцию об отмене пожизненного приговора и возобновлении судебного процесса, а также потребовала в связи с состоянием здоровья освободить генерала для лечения в Сербии.
Драган Иветич: «В связи с серьезностью состояния здоровья направлен запрос о временном освобождении генерала Младича для его лечения в Сербии. Здоровье Младича делало невозможным его участие в процессе. Мы подали апелляцию об отмене приговора и о продолжении судебного процесса после лечения».
Защита сообщила, что состоявшееся обследование генерала сербскими врачами выявило многочисленные заболевания, которые медики Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) не диагностировали. При этом медики МТБЮ всячески препятствовали нормальному осмотру генерала.
Драган Иветич: «Генерал Младич может умереть сегодня или завтра. Такое лечение, какое предоставлял генералу Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ), — все равно, что играть в русскую рулетку, но не с одной, а со многими пулями в барабане. Младич должен быть срочно госпитализирован, врачи считают, что риск его смерти повысился в шесть раз».
Напомним, что 74-летнего генерала Ратко Младича обвиняли в преступлениях на этнической почве, преследовании, истреблении, убийствах и принудительной депортации в отношении мусульман и хорватов, проживавших на территориях, населенных боснийскими сербами. Речь идет о событиях 1992–1995 годов в Боснии и Герцеговине. Эти преступления не были квалифицированы судом как геноцид. Это стало единственным пунктом, по которому Младич был оправдан. Остальные 10 из 11 пунктов обвинительного заключения по делу о военных преступлениях суд в Гааге подтвердил. Младича, в частности, признали виновным в геноциде мусульман в городе Сребреница.
Ратко Младич был задержан в мае 2011 года неподалеку от Белграда после 12 лет нахождения в бегах, затем его передали в Гаагу. Запад объявил генерала военным преступником, тогда как в Сербии и Республике Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины — Прим. ред.) многие считают его национальным героем. Свою вину Младич не признал.
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