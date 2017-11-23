В МИД РФ назвали приговор генералу Младичу политизированным и предвзятым

Антисербская трактовка югославских событий в
90-х годах гаагским трибуналом подрывает процесс восстановления взаимного доверия на Балканах, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД прокомментировали пожизненный приговор МТБЮ бывшему командующему армии боснийских сербов генералу Ратко Младичу.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Вынуждены вновь констатировать, что вынесенный Международным трибуналом по бывшей Югославии обвинительный приговор в отношении бывшего главнокомандующего вооруженными силами Республики Сербской господина Младича является продолжением политизированной и предвзятой линии, которая изначально доминировала в работе МТБЮ. Искусственно взятая трибуналом за основу однобокая, антисербская трактовка трагических событий 90-х годов на пространстве бывшей Югославии не только не способствует осуществлению базового принципа неотвратимости наказания за военные преступления, но и раз за разом подрывает процесс восстановления взаимного доверия на Балканах».
Ранее дело Младича в интервью НТВ прокомментировали доктор политических наук Стеван Гайич и глава всемирной сербской диаспоры Драган Станоевич. Оба сошлись во мнении, что Младича можно, скорее причислить к военнопленным, чем к уголовникам, а также заявили о политизированности Гаагского трибунала.
Напомним, что 74-летнего генерала Ратко Младича обвиняли в преступлениях на этнической почве, преследовании, истреблении, убийствах и принудительной депортации в отношении мусульман и хорватов, проживавших на территориях, населенных боснийскими сербами. Речь идет о событиях 1992 — 1995 года в Боснии и Герцеговине. Эти преступления не были квалифицированы судом как геноцид. Это стало единственным пунктом, по которому Младич был оправдан. Остальные 10 из 11 пунктов обвинительного заключения по делу о военных преступлениях суд в Гааге подтвердил. Младича, в частности, признали виновным в геноциде мусульман в городе Сребреница.
Ратко Младич был задержан в мае 2011 года неподалеку от Белграда после 12 лет нахождения в бегах, затем его передали в Гаагу. Запад объявил генерала военным преступником, тогда как в Сербии и Республике Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины — Прим. ред.) многие считают его национальным героем. Свою вину Младич не признал.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Вынуждены вновь констатировать, что вынесенный Международным трибуналом по бывшей Югославии обвинительный приговор в отношении бывшего главнокомандующего вооруженными силами Республики Сербской господина Младича является продолжением политизированной и предвзятой линии, которая изначально доминировала в работе МТБЮ. Искусственно взятая трибуналом за основу однобокая, антисербская трактовка трагических событий 90-х годов на пространстве бывшей Югославии не только не способствует осуществлению базового принципа неотвратимости наказания за военные преступления, но и раз за разом подрывает процесс восстановления взаимного доверия на Балканах».
Ранее дело Младича в интервью НТВ прокомментировали доктор политических наук Стеван Гайич и глава всемирной сербской диаспоры Драган Станоевич. Оба сошлись во мнении, что Младича можно, скорее причислить к военнопленным, чем к уголовникам, а также заявили о политизированности Гаагского трибунала.
Напомним, что 74-летнего генерала Ратко Младича обвиняли в преступлениях на этнической почве, преследовании, истреблении, убийствах и принудительной депортации в отношении мусульман и хорватов, проживавших на территориях, населенных боснийскими сербами. Речь идет о событиях 1992 — 1995 года в Боснии и Герцеговине. Эти преступления не были квалифицированы судом как геноцид. Это стало единственным пунктом, по которому Младич был оправдан. Остальные 10 из 11 пунктов обвинительного заключения по делу о военных преступлениях суд в Гааге подтвердил. Младича, в частности, признали виновным в геноциде мусульман в городе Сребреница.
Ратко Младич был задержан в мае 2011 года неподалеку от Белграда после 12 лет нахождения в бегах, затем его передали в Гаагу. Запад объявил генерала военным преступником, тогда как в Сербии и Республике Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины — Прим. ред.) многие считают его национальным героем. Свою вину Младич не признал.
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