Автор ролика о пациенте в луже крови рассказала о преступном безразличии медиков

Жуткие кадры, которые появились в Сети, привлекли внимание не только
интернет-пользователей, но и следователей. На полу рязанской больницы оказался человек, который явно нуждался в помощи. Однако врачи, судя по комментариям оператора, к нему не спешили.
Известно, что события на самом деле происходили два года назад. Но только сейчас автор ролика смогла привлечь к этой преступной халатности внимание. Оказывается, ролик на просторах Интернета появился своевременно, но почти сразу его удалили.
Надежда Багрий, автор видеоролика: «Человек на кафеле валяется голый, весь трясется, они его простыней накрыли, и никто к нему не подходит, и не принимают мер. Вот сколько мы там были, пока не начала на камеру снимать, никто не шевелился. Когда все это увидели — на каталку его и увезли, а уборщица ходила вокруг него и веником кровь собирала».
Надежда уверяет, что в тот же день ролик она выложила на своей странице в социальной сети. Но администраторы удалили его, судя по всему, посчитав слишком жестоким. И только сейчас, увидев сюжет в программе на НТВ про подобный вопиющий случай в Смоленской области, женщина решилась повторно выложить запись. Говорит, хотела разузнать, как сложилась судьба того мужчины, и, конечно же, привлечь внимание к преступному безразличию. Несомненно, это ей удалось. Видео собрало тысячи просмотров и множество гневных комментариев.
Анжелика Евдокимова, старший помощник руководителя СУ СКР по Рязанской области: «По размещенной в Интернете видеозаписи о возможном неоказании медицинской помощи организована доследственная проверка. Будут установлены все обстоятельства и дана правовая оценка».
Не прошли эти кадры и мимо главного врача клиники, в которой якобы произошел инцидент. Дмитрий Хубезов в больнице человек новый, в должность вступил в конце прошлого года. Конечно, в медучреждении сразу началась внутренняя проверка. Впрочем, говорит доктор, установить, где именно были сняты эти кадры, пока сложно.
Так или иначе, медикам, в том числе бывшему главному врачу, теперь придется ответить и на вопросы следователей — чтобы установить подлинность видеозаписи и узнать имя того самого мужчины, который так нуждался в помощи, сыщикам придется изучить все истории болезни пациентов, поступивших в клинику два года назад.
Надежда Багрий, автор видеоролика: «Человек на кафеле валяется голый, весь трясется, они его простыней накрыли, и никто к нему не подходит, и не принимают мер. Вот сколько мы там были, пока не начала на камеру снимать, никто не шевелился. Когда все это увидели — на каталку его и увезли, а уборщица ходила вокруг него и веником кровь собирала».
Надежда уверяет, что в тот же день ролик она выложила на своей странице в социальной сети. Но администраторы удалили его, судя по всему, посчитав слишком жестоким. И только сейчас, увидев сюжет в программе на НТВ про подобный вопиющий случай в Смоленской области, женщина решилась повторно выложить запись. Говорит, хотела разузнать, как сложилась судьба того мужчины, и, конечно же, привлечь внимание к преступному безразличию. Несомненно, это ей удалось. Видео собрало тысячи просмотров и множество гневных комментариев.
Анжелика Евдокимова, старший помощник руководителя СУ СКР по Рязанской области: «По размещенной в Интернете видеозаписи о возможном неоказании медицинской помощи организована доследственная проверка. Будут установлены все обстоятельства и дана правовая оценка».
Не прошли эти кадры и мимо главного врача клиники, в которой якобы произошел инцидент. Дмитрий Хубезов в больнице человек новый, в должность вступил в конце прошлого года. Конечно, в медучреждении сразу началась внутренняя проверка. Впрочем, говорит доктор, установить, где именно были сняты эти кадры, пока сложно.
Так или иначе, медикам, в том числе бывшему главному врачу, теперь придется ответить и на вопросы следователей — чтобы установить подлинность видеозаписи и узнать имя того самого мужчины, который так нуждался в помощи, сыщикам придется изучить все истории болезни пациентов, поступивших в клинику два года назад.
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