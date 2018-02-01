Улицы разбитых фонарей <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей 16+
    •  

    Девушка погибла от удара поезда на станции метро «Пушкинская» в Москве

    комментировать
    • Фото: ЦАО Тверской / vk.com
    Девушка погибла от удара поезда на станции метро «Пушкинская» в Москве

    Девушка погибла от удара поезда на станции метро «Пушкинская» в Москве

    Девушка погибла от удара поезда на станции метро «Пушкинская» в Москве
  • Фото: ЦАО Тверской / vk.com

    • Девушка скончалась от удара, полученного в утренний час пик от проезжающего поезда в московском метро на станции «Пушкинская».

    Как сообщили «Интерфаксу» в УВД столичного метрополитена, инцидент произошел сегодня в 8:25. По словам очевидцев, «девушка, находясь на платформе за заградительной линией, наклонилась и получила травму головы от соприкосновения с подъезжающим к платформе подвижным составом».

    К пострадавшей вызвали медиков, которые констатировал смерть пассажирки. По информации УВД, сейчас проводится проверка и изучаются записи с камер наблюдения.

    Ранее в пресс-службе подземки сообщили, что «с 8:25 до 8:30 на Таганско-Краснопресненской линии были увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром». В настоящее время движение по линии уже осуществляется по обычному графику.

    Накануне утром на той же фиолетовой ветке столичной подземки также произошел сбой — «по техническим причинам».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru