Девушка погибла от удара поезда на станции метро «Пушкинская» в Москве

Девушка скончалась от удара, полученного в утренний час пик от проезжающего поезда в московском метро на станции «Пушкинская».
Как сообщили «Интерфаксу» в УВД столичного метрополитена, инцидент произошел сегодня в 8:25. По словам очевидцев, «девушка, находясь на платформе за заградительной линией, наклонилась и получила травму головы от соприкосновения с подъезжающим к платформе подвижным составом».
К пострадавшей вызвали медиков, которые констатировал смерть пассажирки. По информации УВД, сейчас проводится проверка и изучаются записи с камер наблюдения.
Ранее в пресс-службе подземки сообщили, что «с 8:25 до 8:30 на Таганско-Краснопресненской линии были увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром». В настоящее время движение по линии уже осуществляется по обычному графику.
Накануне утром на той же фиолетовой ветке столичной подземки также произошел сбой — «по техническим причинам».
К пострадавшей вызвали медиков, которые констатировал смерть пассажирки. По информации УВД, сейчас проводится проверка и изучаются записи с камер наблюдения.
Ранее в пресс-службе подземки сообщили, что «с 8:25 до 8:30 на Таганско-Краснопресненской линии были увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром». В настоящее время движение по линии уже осуществляется по обычному графику.
Накануне утром на той же фиолетовой ветке столичной подземки также произошел сбой — «по техническим причинам».
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