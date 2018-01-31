На восстановление движения на фиолетовой ветке ушло больше двух часов

Но это не точно😂🤣 — Элона (@Artllatriel) January 31, 2018

Или нет ) — Andrey Petrushin (@AndreyPetrushi9) January 31, 2018

А кто то еще едет на работу 😡 — Irina Pashkova (@Raiduga) January 31, 2018

Проблема в том, что фиолетовая ветка существует. Наличие проблемы на этой ветке считается нормой — Dolsha (@TheNobleKnight) January 31, 2018

У Вас всё в графике, поэтому мы только что стояли на зелёной ветке в перегоне 10 минут — Роман (@wG7WpXzHsPHEHXz) January 31, 2018