На восстановление движения на фиолетовой ветке ушло больше двух часов

Движение поездов на
Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена, прерванное в утренний час пик по техническим причинам, восстановлено.
Сбой на фиолетовой ветке, по данным метрополитена, произошел в 7:40 по «техническим причинам». Как сообщили в пресс-службе столичной подземки, по состоянию на 10:14 мск «движение по всем линиям осуществляется в соответствии с графиком».
Однако пассажиры, опоздавшие из-за сбоя на работу, не преминули воспользоваться заявлением метрополитена, чтобы в очередной раз выразить свое возмущение и поупражняться в сарказме.
А один из пассажиров и вовсе сообщил об аналогичной проблеме на Замоскворецкой линии.
Однако пассажиры, опоздавшие из-за сбоя на работу, не преминули воспользоваться заявлением метрополитена, чтобы в очередной раз выразить свое возмущение и поупражняться в сарказме.
Но это не точно😂🤣— Элона (@Artllatriel) January 31, 2018
Или нет )— Andrey Petrushin (@AndreyPetrushi9) January 31, 2018
А кто то еще едет на работу 😡— Irina Pashkova (@Raiduga) January 31, 2018
Проблема в том, что фиолетовая ветка существует. Наличие проблемы на этой ветке считается нормой— Dolsha (@TheNobleKnight) January 31, 2018
А один из пассажиров и вовсе сообщил об аналогичной проблеме на Замоскворецкой линии.
У Вас всё в графике, поэтому мы только что стояли на зелёной ветке в перегоне 10 минут— Роман (@wG7WpXzHsPHEHXz) January 31, 2018
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