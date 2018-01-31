Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  

    На восстановление движения на фиолетовой ветке ушло больше двух часов

    комментировать
    • Фото: gorynlexx / instagram.com
    На восстановление движения на фиолетовой ветке ушло больше двух часов

    На восстановление движения на фиолетовой ветке ушло больше двух часов

    На восстановление движения на фиолетовой ветке ушло больше двух часов
  • Фото: gorynlexx / instagram.com

    • Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена, прерванное в утренний час пик по техническим причинам, восстановлено.

    Сбой на фиолетовой ветке, по данным метрополитена, произошел в 7:40 по «техническим причинам». Как сообщили в пресс-службе столичной подземки, по состоянию на 10:14 мск «движение по всем линиям осуществляется в соответствии с графиком».

    Однако пассажиры, опоздавшие из-за сбоя на работу, не преминули воспользоваться заявлением метрополитена, чтобы в очередной раз выразить свое возмущение и поупражняться в сарказме.











    А один из пассажиров и вовсе сообщил об аналогичной проблеме на Замоскворецкой линии.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru