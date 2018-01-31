Украинская федерация футбола отказалась от аккредитации журналистов на ЧМ-2018

Федерация футбола Украины отказалась от аккредитации журналистов на чемпионат мира по футболу 2018 года. Сообщается, что федерация «не отвечает за их безопасность».
Артем Франков, член исполкома федерации: «Ранее Федерация футбола Украины отправила письмо в ФИФА с такими объяснениями, что федерация не берет на себя ответственность за аккредитацию журналистов, потому что не отвечает за их безопасность на чемпионате мира. После чего национальная федерация отозвала свою квоту».
Франков уточнил, что у представителей украинской прессы остается возможность аккредитоваться на мировое первенство, передает ТАСС. Сделать это журналистам предлагают через ФИФА, если международная федерация согласится, или через Россию как страну-организатора.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что Киев обсуждает с футбольными федерациями и организациями фанатов бойкот турнира или организация протестов и политических выступлений во время ЧМ-2018.
Франков уточнил, что у представителей украинской прессы остается возможность аккредитоваться на мировое первенство, передает ТАСС. Сделать это журналистам предлагают через ФИФА, если международная федерация согласится, или через Россию как страну-организатора.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что Киев обсуждает с футбольными федерациями и организациями фанатов бойкот турнира или организация протестов и политических выступлений во время ЧМ-2018.
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