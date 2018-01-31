Украинские военные заняли село в «серой зоне» Донбасса

Вооруженные силы Украины заняли село Новоалександровка, расположенное в так называемой серой зоне на линии разграничения с самопровозглашенной Луганской народной республикой. Об этом Минобороны Украины сообщило на своем сайте.
Из сообщения Минобороны Украины: «Наши воины улучшили свое тактическое положение, продвинувшись вдоль линии разграничения на несколько километров и взяв Новоалександровку под свой контроль».
По словам одного из украинских военнослужащих, населенный пункт был взят под контроль несколько дней назад. Он добавил, что ВСУ намерены постепенно «продвигаться и далее».
В ноябре прошлого года украинские военные заявили о захвате населенных пунктов Травневое и Гладосово, которые также располагались в нейтральной зоне.
По словам одного из украинских военнослужащих, населенный пункт был взят под контроль несколько дней назад. Он добавил, что ВСУ намерены постепенно «продвигаться и далее».
В ноябре прошлого года украинские военные заявили о захвате населенных пунктов Травневое и Гладосово, которые также располагались в нейтральной зоне.
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