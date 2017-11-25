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    ВСУ признали захват двух сел в нейтральной зоне Донбасса

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    ВСУ признали захват двух сел в нейтральной зоне Донбасса

    ВСУ признали захват двух сел в нейтральной зоне Донбасса

    В СМИ появилась информация, что украинские военные захватили два населенных пункта, которые находятся на линии соприкосновении в Донбассе. В ВСУ подтвердили эту информацию.

    О том, что населенные пункты Травневое и Гладосово, которые располагаются в нейтральной зоне, сейчас находятся под контролем украинских солдат, ВСУ сообщили на своей странице в Facebook.

    ВСУ: «Вооруженные силы Украины контролируют Травневое и Гладосово».

    Ранее поступала информация, что украинские силы планировали наступление, чтобы выйти на окраину Горловки. Но их операция провалилась. В итоге продвижение ВСУ закончилось на захвате населенных пунктов Травневое и Гладосово.

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