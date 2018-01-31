Дорожную развязку в Петербурге построят в обход солдатских могил

В громком деле о стройке на костях в Пушкинском районе поставлена точка.
Площадь воинского захоронения, на котором начали строить дорожную развязку, увеличилась, а сама дорога поменяла проектную конфигурацию. В этой скандальной истории, получившей резонанс еще в сентябре 2017 года, поставлена точка.
Районный военный комиссар и местные власти подписали новую учетную карточку. В документе, который обсуждали на четырех рабочих встречах с ответственными чиновниками и проектировщиками, указаны не только четкие координаты этого объекта в Шушарах, но и подробное описание границ.
Также стало известно, что проектировщик развязки (институт «Инжтехнология») переделал документацию и проложил трассу таким образом, чтобы дорога не проходила по воинскому захоронению.
В существовании солдатских могил до последнего сомневались авторы разработок, заказчики и строители. Более того, губернатор Полтавченко в ответе депутату Анохину от 25 января сообщил, ссылаясь на комитет по развитию транспортной инфраструктуры, что поисковые работы 2012 года не подтвердили наличие воинского захоронения. Уточнять границы власти планировали после конкурса на новую разработку проекта 2-го этапа строительства.
Районный военный комиссар и местные власти подписали новую учетную карточку. В документе, который обсуждали на четырех рабочих встречах с ответственными чиновниками и проектировщиками, указаны не только четкие координаты этого объекта в Шушарах, но и подробное описание границ.
Также стало известно, что проектировщик развязки (институт «Инжтехнология») переделал документацию и проложил трассу таким образом, чтобы дорога не проходила по воинскому захоронению.
В существовании солдатских могил до последнего сомневались авторы разработок, заказчики и строители. Более того, губернатор Полтавченко в ответе депутату Анохину от 25 января сообщил, ссылаясь на комитет по развитию транспортной инфраструктуры, что поисковые работы 2012 года не подтвердили наличие воинского захоронения. Уточнять границы власти планировали после конкурса на новую разработку проекта 2-го этапа строительства.
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