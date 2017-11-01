Шок и недоумение: строительные бульдозеры продолжают давить солдатские кости на юге Петербурга

Строительство развязки на Петербургском шоссе, которое проходит по местам массового захоронения красноармейцев, не прекращено. Тяжелая техника
по-прежнему на месте. Более того, за полторы недели увеличился объем проделанной работы.
Сегодня в 10 утра пресс-служба Западного военного округа анонсировала поисковые мероприятия на месте строительства дорожной развязки. Городские СМИ получили официальные приглашения с просьбой аккредитоваться. Но в назначенное время ни представители ЗВО, ни бойцы специального батальона на Шушарской дороге не появились.
Как передает корреспондент НТВ Катерина Правдина, здесь не обязательно иметь щуп, чтобы снова убедиться в том, что поисковикам и так давно известно. Тут вокруг захоронение советских солдат, останки которых в результате работы строительной техники оказались на поверхности.
И, похоже, эти работы на развязке, которая затрагивает больше половины площади захоронения, так и не были остановлены. Потому что за последние 10 дней технику перенесли на другую сторону дороги, а в земле появились новые сваи.
Сергей Мачинский, руководитель поискового направления военно-исторического общества: «Есть закон, есть деньги, есть люди, а есть человеческие отношения. Я не знаю, каково будет ездить по этой дороге, если воинское захоронение останется под асфальтом. Об это можно забыть, не думать. Но тогда зачем мы вообще говорим про День Победы, про память? Давайте сделаем один большой памятник навсегда и про всё остальное забудем, забудем про Великую Отечественную войну».
Поисковики еще не понимают, зачем доказывать факты, подтвержденные официальными документами. Учетной карточкой воинского захоронения от 2011 года, отчетом и актом, составленными для уточнения границ годом позднее и скрепленные подписями официальных лиц.
Заместитель главы Пушкинского района, десять дней назад утверждавший, что информации об этом захоронении нет, сегодня тоже был на стройплощадке. Наверное, тоже ждал 90-й спецбатальон. Но при попытке уточнить детали происходящего стремительно уехал. Водитель служебной даже не успел разложить зеркала.
Глава историко-патриотической организации, обследовавший территорию в 2012 году по соглашению с военными, и чья подпись также стоит на официальном акте, хорошо помнит работу пятилетней давности и тоже недоумевает.
Алексей Макаренко, председатель правления общественной межрегиональной историко-патриотической организации «Доблесть»: «На тот момент вы вообще думали, что ни у кого нет сомнений, что здесь захоронения и что вопрос закрыт. Никто не думал, что такая ситуация возникнет».
Как передает корреспондент НТВ Катерина Правдина, журналисты и поисковики тщетно ждали на Шушарской дороге бойцов специального отдельного батальона. Сначала представители Западного военного округа сообщили, что батальон ждет саперов. Саперы прибыли, но им никто не мог поставить задачу — какую территорию обследовать. Строителей на площадке сегодня не оказалось, и саперы уехали. А потом выяснилось, что командующий округом сказал: на эти поисковые мероприятия батальону ехать не надо.
Как передает корреспондент НТВ Катерина Правдина, здесь не обязательно иметь щуп, чтобы снова убедиться в том, что поисковикам и так давно известно. Тут вокруг захоронение советских солдат, останки которых в результате работы строительной техники оказались на поверхности.
И, похоже, эти работы на развязке, которая затрагивает больше половины площади захоронения, так и не были остановлены. Потому что за последние 10 дней технику перенесли на другую сторону дороги, а в земле появились новые сваи.
Сергей Мачинский, руководитель поискового направления военно-исторического общества: «Есть закон, есть деньги, есть люди, а есть человеческие отношения. Я не знаю, каково будет ездить по этой дороге, если воинское захоронение останется под асфальтом. Об это можно забыть, не думать. Но тогда зачем мы вообще говорим про День Победы, про память? Давайте сделаем один большой памятник навсегда и про всё остальное забудем, забудем про Великую Отечественную войну».
Поисковики еще не понимают, зачем доказывать факты, подтвержденные официальными документами. Учетной карточкой воинского захоронения от 2011 года, отчетом и актом, составленными для уточнения границ годом позднее и скрепленные подписями официальных лиц.
Заместитель главы Пушкинского района, десять дней назад утверждавший, что информации об этом захоронении нет, сегодня тоже был на стройплощадке. Наверное, тоже ждал 90-й спецбатальон. Но при попытке уточнить детали происходящего стремительно уехал. Водитель служебной даже не успел разложить зеркала.
Глава историко-патриотической организации, обследовавший территорию в 2012 году по соглашению с военными, и чья подпись также стоит на официальном акте, хорошо помнит работу пятилетней давности и тоже недоумевает.
Алексей Макаренко, председатель правления общественной межрегиональной историко-патриотической организации «Доблесть»: «На тот момент вы вообще думали, что ни у кого нет сомнений, что здесь захоронения и что вопрос закрыт. Никто не думал, что такая ситуация возникнет».
Как передает корреспондент НТВ Катерина Правдина, журналисты и поисковики тщетно ждали на Шушарской дороге бойцов специального отдельного батальона. Сначала представители Западного военного округа сообщили, что батальон ждет саперов. Саперы прибыли, но им никто не мог поставить задачу — какую территорию обследовать. Строителей на площадке сегодня не оказалось, и саперы уехали. А потом выяснилось, что командующий округом сказал: на эти поисковые мероприятия батальону ехать не надо.
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