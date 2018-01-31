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    Драку «мастодонтов» Сванидзе и Шевченко прокомментировали в Кремле. драки и избиения, история, Песков, скандалы, Сталин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДраку «мастодонтов» Сванидзе и Шевченко прокомментировали в Кремле

    Драку «мастодонтов» Сванидзе и Шевченко прокомментировали в Кремле

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    Драку «мастодонтов» Сванидзе и Шевченко прокомментировали в Кремле

    Драку «мастодонтов» Сванидзе и Шевченко прокомментировали в Кремле

    Драку «мастодонтов» Сванидзе и Шевченко прокомментировали в Кремле

      В Кремле прокомментировали одно из самых обсуждаемых событий в Интернете — публичную драку журналистов Николая Сванидзе и Максима Шевченко.

      Видео с потасовкой появилось в Сети вечером 30 января. Ареной для поединка стала радиостудия, где обсуждали роль Сталина в российской истории. Сванидзе заявил, что Иосиф Сталин перед началом Великой Отечественной войны «довел страну до катастрофического состояния», и обозвал Шевченко «мерзавцем», тот же в ответ обвинил телеведущего в оскорблении памяти погибших советских воинов и назвал его «конченым демагогом».

      После слов Сванидзе «Был бы ближе, ты бы по морде у меня уже получил» перепалка перешла в рукопашную. Журналисты успели обменяться несколькими ударами, после чего их удалось разнять.

      После драки Сванидзе признал свою вину в том, что не сдержался. А Шевченко в свою очередь заявил, что ничего против своего коллеги не имеет, добавив, что ни исторические, ни политические дискуссии нельзя доводить до такого исхода.

      Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инцидент, отметил: если даже «такие мастодонты, как Сванидзе и Шевченко, обсуждая Сталина, не смогли совладать со своими эмоциями, стоит ли критиковать министерство культуры, отозвавшее прокатное удостоверение на скандальный фильм „Смерть Сталина“».

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