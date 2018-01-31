Драку «мастодонтов» Сванидзе и Шевченко прокомментировали в Кремле

В Кремле прокомментировали одно из самых обсуждаемых событий в Интернете — публичную драку журналистов Николая Сванидзе и Максима Шевченко.
Видео с потасовкой появилось в Сети вечером 30 января. Ареной для поединка стала радиостудия, где обсуждали роль Сталина в российской истории. Сванидзе заявил, что Иосиф Сталин перед началом Великой Отечественной войны «довел страну до катастрофического состояния», и обозвал Шевченко «мерзавцем», тот же в ответ обвинил телеведущего в оскорблении памяти погибших советских воинов и назвал его «конченым демагогом».
После слов Сванидзе «Был бы ближе, ты бы по морде у меня уже получил» перепалка перешла в рукопашную. Журналисты успели обменяться несколькими ударами, после чего их удалось разнять.
После драки Сванидзе признал свою вину в том, что не сдержался. А Шевченко в свою очередь заявил, что ничего против своего коллеги не имеет, добавив, что ни исторические, ни политические дискуссии нельзя доводить до такого исхода.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инцидент, отметил: если даже «такие мастодонты, как Сванидзе и Шевченко, обсуждая Сталина, не смогли совладать со своими эмоциями, стоит ли критиковать министерство культуры, отозвавшее прокатное удостоверение на скандальный фильм „Смерть Сталина“».
После слов Сванидзе «Был бы ближе, ты бы по морде у меня уже получил» перепалка перешла в рукопашную. Журналисты успели обменяться несколькими ударами, после чего их удалось разнять.
После драки Сванидзе признал свою вину в том, что не сдержался. А Шевченко в свою очередь заявил, что ничего против своего коллеги не имеет, добавив, что ни исторические, ни политические дискуссии нельзя доводить до такого исхода.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инцидент, отметил: если даже «такие мастодонты, как Сванидзе и Шевченко, обсуждая Сталина, не смогли совладать со своими эмоциями, стоит ли критиковать министерство культуры, отозвавшее прокатное удостоверение на скандальный фильм „Смерть Сталина“».
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