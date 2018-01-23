Мединский назвал причину запрета фильма «Смерть Сталина»

Министр культуры Владимир Мединский сообщил, что британская сатирическая комедия «Смерть Сталина», у которой в России отозвали прокатное удостоверение, будет направлена на дополнительную всестороннюю юридическую экспертизу.
Показ фильма прошел накануне в Минкультуры, некоторые представители культурного сообщества были возмущены. Министр же сказал, что фильм могут воспринять как оскорбительную насмешку, передает «Интерфакс».
Владимир Мединский, министр культуры РФ: «Многие люди старшего поколения, да и не только, воспримут его как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми и, что самое противное, даже над жертвами сталинизма».
В связи с этим министерство приняло решение отозвать прокатное удостоверение фильма «Смерть Сталина» и направить материалы на дополнительную всестороннюю юридическую экспертизу. В то же время Мединский заявил, что ни о какой цензуре речь не идет.
Владимир Мединский: «У нас нет цензуры. Мы не боимся критических и нелицеприятных оценок нашей истории. В этом деле мы и сами фору дадим кому угодно».
По словам главы Минкульта, требовательность и категоричность в самооценке — традиция российской культуры, «но есть нравственная граница между критическим анализом истории и глумлением над ней». Кроме того, отметил министр, есть закон, на требования которого указали юристы Минкультуры в заявлении после просмотра фильма.
Владимир Мединский: «В силу этого министерство приняло решение отозвать прокатное удостоверение фильма „Смерть Сталина“».
Ранее сегодня Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение на фильм «Смерть Сталина». Это произошло после того, как группа деятелей культуры и политиков написала Мединского письмо, в нем они указали, что картина содержит информацию, которая может быть расценена как экстремистская, и отметили нецелесообразность выхода фильма в канун 75-летия Сталинградской битвы.
Владимир Мединский, министр культуры РФ: «Многие люди старшего поколения, да и не только, воспримут его как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми и, что самое противное, даже над жертвами сталинизма».
В связи с этим министерство приняло решение отозвать прокатное удостоверение фильма «Смерть Сталина» и направить материалы на дополнительную всестороннюю юридическую экспертизу. В то же время Мединский заявил, что ни о какой цензуре речь не идет.
Владимир Мединский: «У нас нет цензуры. Мы не боимся критических и нелицеприятных оценок нашей истории. В этом деле мы и сами фору дадим кому угодно».
По словам главы Минкульта, требовательность и категоричность в самооценке — традиция российской культуры, «но есть нравственная граница между критическим анализом истории и глумлением над ней». Кроме того, отметил министр, есть закон, на требования которого указали юристы Минкультуры в заявлении после просмотра фильма.
Владимир Мединский: «В силу этого министерство приняло решение отозвать прокатное удостоверение фильма „Смерть Сталина“».
Ранее сегодня Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение на фильм «Смерть Сталина». Это произошло после того, как группа деятелей культуры и политиков написала Мединского письмо, в нем они указали, что картина содержит информацию, которая может быть расценена как экстремистская, и отметили нецелесообразность выхода фильма в канун 75-летия Сталинградской битвы.
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