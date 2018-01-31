Во Франции после драк за Nutella начались проверки супермаркетов

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр распорядился провести проверку в супермаркетах после драк на распродаже сладкой пасты Nutella.
На минувшей неделе сеть универмагов Intermarche объявила о 70-процентной скидке на десерт. Банка пасты стоила всего полтора евро, и из-за этого в супермаркетах сети началось настоящее безумие. Люди хватали лакомство коробками, вырывали банки друг у друга, избили нескольких продавцов.
По словам министра экономики, торговые сети Франции подписывали соглашение, которое запрещает проведение подобных акций.
Компания Ferrero — производитель Nutella — поспешила откреститься от произошедшего: мол, во всем виновата сеть Intermarche.
Такие же беспорядки часто бывают в США во время так называемой черной пятницы, а французы, как отмечает местная пресса, всегда над этим посмеивались и думали, что к ним это отношения не имеет.
По словам министра экономики, торговые сети Франции подписывали соглашение, которое запрещает проведение подобных акций.
Компания Ferrero — производитель Nutella — поспешила откреститься от произошедшего: мол, во всем виновата сеть Intermarche.
Такие же беспорядки часто бывают в США во время так называемой черной пятницы, а французы, как отмечает местная пресса, всегда над этим посмеивались и думали, что к ним это отношения не имеет.
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