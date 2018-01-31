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    Во Франции после драк за Nutella начались проверки супермаркетов. драки и избиения, магазины, торговля, Франция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВо Франции после драк за Nutella начались проверки супермаркетов

    Во Франции после драк за Nutella начались проверки супермаркетов

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    Во Франции после драк за Nutella начались проверки супермаркетов

    Во Франции после драк за Nutella начались проверки супермаркетов

    Во Франции после драк за Nutella начались проверки супермаркетов

      Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр распорядился провести проверку в супермаркетах после драк на распродаже сладкой пасты Nutella.

      На минувшей неделе сеть универмагов Intermarche объявила о 70-процентной скидке на десерт. Банка пасты стоила всего полтора евро, и из-за этого в супермаркетах сети началось настоящее безумие. Люди хватали лакомство коробками, вырывали банки друг у друга, избили нескольких продавцов.

      По словам министра экономики, торговые сети Франции подписывали соглашение, которое запрещает проведение подобных акций.

      смотретьСкидка на Nutella привела к массовым дракам во французских супермаркетах
      Скидка на Nutella привела к массовым дракам во французских супермаркетах
      Компания Ferrero — производитель Nutella — поспешила откреститься от произошедшего: мол, во всем виновата сеть Intermarche.

      Такие же беспорядки часто бывают в США во время так называемой черной пятницы, а французы, как отмечает местная пресса, всегда над этим посмеивались и думали, что к ним это отношения не имеет.

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