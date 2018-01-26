Скидка на Nutella привела к массовым дракам во французских супермаркетах

Покупатели в супермаркетах французского департамента Луара передрались у стеллажей за возможность купить
шоколадно-ореховую пасту Nutella со скидкой почти в 70%.
Как передает РИА Новости, инциденты коснулись сети магазинов Intermarche, в которых 950-граммовая банка десерта стоила всего 1,41 евро, что примерно на 70% ниже обычной цены.
Очевидец: «Люди были злые, как животные. Женщину оттаскали за волосы, пожилая дама получила коробкой по голове, у другой рука была в крови. Это было ужасно».
Между тем слова очевидца опровергло руководство одного из магазинов.
Из сообщения дирекции супермаркета: «Это было впечатляюще. Множество народу, да, были разговоры на повышенных тонах, но физического насилия не было».
Спрос на товар оказался таким, что 600 банок Nutella раскупили за пять минут. Руководство магазина было вынуждено ограничить продажу десерта по три штуки в одни руки, однако люди возвращались в магазин снова и снова.
В свою очередь компания Ferrero выразила сожаление в связи с ситуацией, которая сложилась во французских супермаркетах.
Из сообщения Ferrero: «Мы хотим уточнить, что эта акция была придумана в одностороннем порядке сетью Intermarche. Мы сожалеем о последствиях этой акции, которая привела к смятению и разочарованию в умах потребителей».
Очевидец: «Люди были злые, как животные. Женщину оттаскали за волосы, пожилая дама получила коробкой по голове, у другой рука была в крови. Это было ужасно».
Между тем слова очевидца опровергло руководство одного из магазинов.
Из сообщения дирекции супермаркета: «Это было впечатляюще. Множество народу, да, были разговоры на повышенных тонах, но физического насилия не было».
Спрос на товар оказался таким, что 600 банок Nutella раскупили за пять минут. Руководство магазина было вынуждено ограничить продажу десерта по три штуки в одни руки, однако люди возвращались в магазин снова и снова.
В свою очередь компания Ferrero выразила сожаление в связи с ситуацией, которая сложилась во французских супермаркетах.
Из сообщения Ferrero: «Мы хотим уточнить, что эта акция была придумана в одностороннем порядке сетью Intermarche. Мы сожалеем о последствиях этой акции, которая привела к смятению и разочарованию в умах потребителей».
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