Более 700 ДТП произошло за сутки в заснеженной Москве

Более 700 ДТП зарегистрировали в Москве за прошедшие сутки в условиях сильного снегопада.
По информации столичного управления ГИБДД, в городе произошло 25 серьезных аварий, в результате которых один человек погиб и 27 получили травмы.
Еще 691 ДТП получило статус «происшествия с материальным ущербом», то есть обошлось без пострадавших, и повреждения получили только машины.
Сильный снегопад в Москве продолжается вторые сутки, местами с метелью. МЧС в связи с этим предупреждает о гололедице на дорогах и рекомендует водителям снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров.
Еще 691 ДТП получило статус «происшествия с материальным ущербом», то есть обошлось без пострадавших, и повреждения получили только машины.
Сильный снегопад в Москве продолжается вторые сутки, местами с метелью. МЧС в связи с этим предупреждает о гололедице на дорогах и рекомендует водителям снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров.
Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует водителям! Управляя автотранспортом рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Избегайте внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений.— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) January 30, 2018
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