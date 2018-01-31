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    Более 700 ДТП произошло за сутки в заснеженной Москве

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    • Фото: mskdtp /vk.com
    Более 700 ДТП произошло за сутки в заснеженной Москве

    Более 700 ДТП произошло за сутки в заснеженной Москве

    Более 700 ДТП произошло за сутки в заснеженной Москве
  • Фото: mskdtp /vk.com

    • Более 700 ДТП зарегистрировали в Москве за прошедшие сутки в условиях сильного снегопада.

    По информации столичного управления ГИБДД, в городе произошло 25 серьезных аварий, в результате которых один человек погиб и 27 получили травмы.

    Еще 691 ДТП получило статус «происшествия с материальным ущербом», то есть обошлось без пострадавших, и повреждения получили только машины.

    смотретьСитуация на дорогах в Москве осложнилась из-за снегопада
    Ситуация на дорогах в Москве осложнилась из-за снегопада
    Сильный снегопад в Москве продолжается вторые сутки, местами с метелью. МЧС в связи с этим предупреждает о гололедице на дорогах и рекомендует водителям снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров.

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