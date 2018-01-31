Более 700 ДТП произошло за сутки в заснеженной Москве

Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует водителям! Управляя автотранспортом рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Избегайте внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений.