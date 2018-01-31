Ситуация на дорогах в Москве осложнилась из-за снегопада

Многие москвичи этим утром рискуют опоздать на работу. Столицу снова завалило снегом. На этот раз — из-за потепления — мокрым.

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Движение на дорогах в столице заметно осложнилось из-за ухудшения видимости, заносов и гололедицы.



Снежная погода задержалась в столице по вине циклона, который пришел со стороны Балтийского моря и принес перепады температуры, низкое атмосферное давление, сильный ветер и метель.



За последние два дня в регионе выпала уже треть месячной нормы осадков. По прогнозам синоптиков, улучшения погоды в ближайшее время ждать не стоит.