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    Ситуация на дорогах в Москве осложнилась из-за снегопада. Москва, зима, погода, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСитуация на дорогах в Москве осложнилась из-за снегопада

    Ситуация на дорогах в Москве осложнилась из-за снегопада

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    Ситуация на дорогах в Москве осложнилась <nobr>из-за</nobr> снегопада

    Ситуация на дорогах в Москве осложнилась из-за снегопада

    Ситуация на дорогах в Москве осложнилась <nobr>из-за</nobr> снегопада

      Многие москвичи этим утром рискуют опоздать на работу. Столицу снова завалило снегом. На этот раз — из-за потепления — мокрым.

      Движение на дорогах в столице заметно осложнилось из-за ухудшения видимости, заносов и гололедицы.

      Снежная погода задержалась в столице по вине циклона, который пришел со стороны Балтийского моря и принес перепады температуры, низкое атмосферное давление, сильный ветер и метель.

      За последние два дня в регионе выпала уже треть месячной нормы осадков. По прогнозам синоптиков, улучшения погоды в ближайшее время ждать не стоит.

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