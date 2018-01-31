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    Путин осмотрел «шахид-мобили» и беспилотники, конфискованные у сирийских боевиков. Путин, Сирия, войны и вооруженные конфликты, вооружение, оружие, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин осмотрел «шахид-мобили» и беспилотники, конфискованные у сирийских боевиков

    Путин осмотрел «шахид-мобили» и беспилотники, конфискованные у сирийских боевиков

    1 комментарий
    Путин осмотрел <nobr>«шахид-мобили»</nobr> и беспилотники, конфискованные у сирийских боевиков

    Путин осмотрел «шахид-мобили» и беспилотники, конфискованные у сирийских боевиков

    Путин осмотрел <nobr>«шахид-мобили»</nobr> и беспилотники, конфискованные у сирийских боевиков

      Российская армия применила в Сирии более 200 современных и перспективных видов вооружений, сообщил Владимир Путин, подводя итоги военной операции в арабской республике.

      После этого в Национальном центре управления обороной президент осмотрел выставку оружия, конфискованного у боевиков. В частности, так называемые шахид-мобили — самодельные, сваренные из кусков металла броневики на шасси серийных автомашин.

      Помимо этого, Путину показали и беспилотники террористов. Недавняя атака с их помощью на российскую базу в Сирии была успешно отражена. В экспозиции представили и образцы самодельных взрывных устройств.

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