Путин осмотрел «шахид-мобили» и беспилотники, конфискованные у сирийских боевиков

Российская армия применила в Сирии более 200 современных и перспективных видов вооружений, сообщил Владимир Путин, подводя итоги военной операции в арабской республике.
После этого в Национальном центре управления обороной президент осмотрел выставку оружия, конфискованного у боевиков. В частности, так называемые шахид-мобили — самодельные, сваренные из кусков металла броневики на шасси серийных автомашин.
Помимо этого, Путину показали и беспилотники террористов. Недавняя атака с их помощью на российскую базу в Сирии была успешно отражена. В экспозиции представили и образцы самодельных взрывных устройств.
Помимо этого, Путину показали и беспилотники террористов. Недавняя атака с их помощью на российскую базу в Сирии была успешно отражена. В экспозиции представили и образцы самодельных взрывных устройств.
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