Посол РФ в США назвал «кремлевский список» очередным выпадом против России

Посол РФ в США прокомментировал публикацию американским Минфином «кремлевского списка», в который вошли высокопоставленные российские политики и крупные бизнесмены. Анатолий Антонов назвал этот шаг Вашингтона очередным недружественным выпадом против России, которые не несет ничего хорошего для двусторонних отношений.
Анатолий Антонов: «Не очень приятно каждое утро вставать в США, зная о том, что будет сделан какой-то очередной недружественный выпад против Российской Федерации».
По его мнению, силы, которые стоят за спиной составителей «кремлевского списка», стремятся предать забвению прошлый опыт взаимодействия России и США. Он подчеркнул, что в Москве никогда не согласятся с оценками, которые делаются в США относительно России и того, что страны «являются противниками».
Анатолий Антонов: «Я категорически с этим не согласен, говорю об этом от чистого сердца, потому что весь опыт совместной работы, совместной жизни показал, что мы не противники».
В интервью ТАСС Антонов вспомнил совместный опыт борьбы против фашизма. И отметил, что сейчас в Америке это пытаются забыть, как будто такой «страницы и не было».
Анатолий Антонов: «А ведь можно сказать, что наше партнерство, наше взаимодействие, наше союзничество скреплено кровью, оно скреплено духом Эльбы (25 апреля 1945 года советские и американские солдаты встретились на реке Эльба в Германии — ред.)».
Несмотря на нынешнюю ситуацию, посол подчеркнул, что Россия стремится не допустить полного разрушения отношений с США.
Анатолий Антонов: «Мне не хотелось бы, чтобы все хорошее, все доброе, что было наработано за последние годы, было разрушено или, как сказал Владимир Владимирович Путин, сведено к нулю».
Он заявил, что не хочется тратить время на восстановление отношений, когда можно бороться за сохранение контактов. Посол напомнил, что неоднократно говорил о ценности культурных связей, а также связей в области науки, космоса. Но сегодня, как он с сожалением отметил, все внимание приковано к этому «злополучному и абсолютно никому не нужному» «кремлевскому списку» или каким-либо дополнительным санкциям.
В «кремлевский список» вошли 114 высокопоставленных госслужащих и 96 крупных бизнесменов из России. При этом он не содержит никаких санкционных требований.
По его мнению, силы, которые стоят за спиной составителей «кремлевского списка», стремятся предать забвению прошлый опыт взаимодействия России и США. Он подчеркнул, что в Москве никогда не согласятся с оценками, которые делаются в США относительно России и того, что страны «являются противниками».
Анатолий Антонов: «Я категорически с этим не согласен, говорю об этом от чистого сердца, потому что весь опыт совместной работы, совместной жизни показал, что мы не противники».
В интервью ТАСС Антонов вспомнил совместный опыт борьбы против фашизма. И отметил, что сейчас в Америке это пытаются забыть, как будто такой «страницы и не было».
Анатолий Антонов: «А ведь можно сказать, что наше партнерство, наше взаимодействие, наше союзничество скреплено кровью, оно скреплено духом Эльбы (25 апреля 1945 года советские и американские солдаты встретились на реке Эльба в Германии — ред.)».
Несмотря на нынешнюю ситуацию, посол подчеркнул, что Россия стремится не допустить полного разрушения отношений с США.
Анатолий Антонов: «Мне не хотелось бы, чтобы все хорошее, все доброе, что было наработано за последние годы, было разрушено или, как сказал Владимир Владимирович Путин, сведено к нулю».
Он заявил, что не хочется тратить время на восстановление отношений, когда можно бороться за сохранение контактов. Посол напомнил, что неоднократно говорил о ценности культурных связей, а также связей в области науки, космоса. Но сегодня, как он с сожалением отметил, все внимание приковано к этому «злополучному и абсолютно никому не нужному» «кремлевскому списку» или каким-либо дополнительным санкциям.
В «кремлевский список» вошли 114 высокопоставленных госслужащих и 96 крупных бизнесменов из России. При этом он не содержит никаких санкционных требований.
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