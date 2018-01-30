Эксперты сошлись во мнении о цели публикации «кремлевского списка»

Минфин США представил конгрессу «кремлевский доклад». Это список российских чиновников и бизнесменов, который составили в рамках закона о противодействии противникам США. Теоретически каждый из упомянутых в этом досье может попасть под американские санкции.
В самом Вашингтоне реакции на сам «кремлевский доклад» — почти никакой. Возможно, сказывается его поздняя публикация — почти в полночь. Не исключено, что американские политики еще не успели в нем разобраться, отмечает корреспондент НТВ Алексей Веселовский.
Гораздо больше говорят о том, что вместе с публикацией этого доклада Белый дом отказался устанавливать новые санкции, которые по закону о противодействии американским противникам, принятому конгрессом еще в июле прошлого года, администрация президента просто обязана была ввести.
Вместо этого представитель Госдепа Хизер Нойерт заявила, что введенные ранее санкции против России уже работают и сейчас пока нет смысла устанавливать новые. За это Трампу прилетают упреки и от республиканцев, и от демократов. Его вновь называют «марионеткой Кремля», говорят о том, что он опять таким образом «признался в любви к России».
Элиот Энгел, конгрессмен: «Администрация Трампа должна была принять решение: следовать закону и принять меры в отношении тех, кто ответственен за атаку на американскую демократию в 2016-м. Вместо этого они решили снова спустить это России с рук».
Действительно, многие американские политики ожидали ужесточения санкций в отношении России. А получилось, что новых санкций нет и доклад не содержит никаких санкционных требований, это просто перечень имен российских политиков и бизнесменов.
В Twitter появились высказывания, что Трамп таким образом просто посмеялся над конгрессом. Ведь именно конгресс в прошлом году вынудил президента США подписать закон, оговаривающий необходимость новых санкций и публикацию этого списка.
В Вашингтоне тем не менее явно рассчитывают, что публикация «кремлевского доклада», по крайней мере, станет своеобразной черной меткой для фигурантов списка и, возможно, оттолкнет от сотрудничества с ними западные компании или банки. Кроме того, этим списком могут воспользоваться в дальнейшем, если администрация Трампа все-таки решит устанавливать новые ограничительные элементы против России, российских политиков и бизнесменов.
Между тем то, что это действие было нацелено на окружение Владимира Путина, не вызывает споров ни у американских, ни у российских политиков и политологов.
Константин Блохин, политолог-американист, эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН: «Эти санкции должны спровоцировать внутриполитическую борьбу в элите Российской Федерации, так как они нацелены на ближний круг Владимира Путина. Они, по мнению американских аналитиков, должны попытаться спровоцировать олигархов и бизнесменов, которые окружают Путина, к изменению его взглядов».
Валентина Матвиенко, председатель Совфеда РФ: «Это такая попытка запугать, подвесить людей на некий крюк. Но это не пройдет. Так могут рассуждать люди, которые не знают историю нашей страны, которые не знают наш народ, и кроме как обратного эффекта — дополнительной консолидации общества в канун серьезнейшего политического события и консолидации общества вокруг президента — они ничего не добьются».
Опубликована только часть доклада, вторая — засекречена. В ней, предположительно, тоже есть имена российских чиновников и бизнесменов, только рангом и состоянием пониже, чем у лиц из первой части документа. Вашингтон словно пытается показать, что «каждый у них на крючке» и в любой момент за него могут дернуть.
Гораздо больше говорят о том, что вместе с публикацией этого доклада Белый дом отказался устанавливать новые санкции, которые по закону о противодействии американским противникам, принятому конгрессом еще в июле прошлого года, администрация президента просто обязана была ввести.
Вместо этого представитель Госдепа Хизер Нойерт заявила, что введенные ранее санкции против России уже работают и сейчас пока нет смысла устанавливать новые. За это Трампу прилетают упреки и от республиканцев, и от демократов. Его вновь называют «марионеткой Кремля», говорят о том, что он опять таким образом «признался в любви к России».
Элиот Энгел, конгрессмен: «Администрация Трампа должна была принять решение: следовать закону и принять меры в отношении тех, кто ответственен за атаку на американскую демократию в 2016-м. Вместо этого они решили снова спустить это России с рук».
Действительно, многие американские политики ожидали ужесточения санкций в отношении России. А получилось, что новых санкций нет и доклад не содержит никаких санкционных требований, это просто перечень имен российских политиков и бизнесменов.
В Twitter появились высказывания, что Трамп таким образом просто посмеялся над конгрессом. Ведь именно конгресс в прошлом году вынудил президента США подписать закон, оговаривающий необходимость новых санкций и публикацию этого списка.
В Вашингтоне тем не менее явно рассчитывают, что публикация «кремлевского доклада», по крайней мере, станет своеобразной черной меткой для фигурантов списка и, возможно, оттолкнет от сотрудничества с ними западные компании или банки. Кроме того, этим списком могут воспользоваться в дальнейшем, если администрация Трампа все-таки решит устанавливать новые ограничительные элементы против России, российских политиков и бизнесменов.
Между тем то, что это действие было нацелено на окружение Владимира Путина, не вызывает споров ни у американских, ни у российских политиков и политологов.
Константин Блохин, политолог-американист, эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН: «Эти санкции должны спровоцировать внутриполитическую борьбу в элите Российской Федерации, так как они нацелены на ближний круг Владимира Путина. Они, по мнению американских аналитиков, должны попытаться спровоцировать олигархов и бизнесменов, которые окружают Путина, к изменению его взглядов».
Валентина Матвиенко, председатель Совфеда РФ: «Это такая попытка запугать, подвесить людей на некий крюк. Но это не пройдет. Так могут рассуждать люди, которые не знают историю нашей страны, которые не знают наш народ, и кроме как обратного эффекта — дополнительной консолидации общества в канун серьезнейшего политического события и консолидации общества вокруг президента — они ничего не добьются».
Опубликована только часть доклада, вторая — засекречена. В ней, предположительно, тоже есть имена российских чиновников и бизнесменов, только рангом и состоянием пониже, чем у лиц из первой части документа. Вашингтон словно пытается показать, что «каждый у них на крючке» и в любой момент за него могут дернуть.
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