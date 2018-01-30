Собянин распорядился провести расследование по факту обрушения строительных лесов в переходе

Строительные леса обрушились в переходе возле ст. метро «Улица 1905 года». Переход эксплуатирует «Гормост». Назначил служебное расследование. Пострадавшим оказывается помощь, угрозы для жизни нет. Тем не менее поручил контролировать лично руководителю департамента здравоохранения