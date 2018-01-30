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    Собянин распорядился провести расследование по факту обрушения строительных лесов в переходе

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    Собянин распорядился провести расследование по факту обрушения строительных лесов в переходе

    Собянин распорядился провести расследование по факту обрушения строительных лесов в переходе

    Собянин распорядился провести расследование по факту обрушения строительных лесов в переходе
  • Фото: mreporter.ru

    • Мэр столицы Сергей Собянин дал распоряжение провести служебное расследование по факту обрушения строительных лесов у станции метро «Улица 1905 года».

    Ранее стало известно, что пять человек пострадали в результате обрушения строительных лесов в переходе в Москве. Площадь обрушения, по разным данным, составила от 16 до 50 квадратных метров. Собянин подчеркнул, что пострадавшим оказывается помощь, угрозы для их жизни нет.



    смотретьПять человек пострадали при обрушении строительных лесов в переходе у станции метро «Улица 1905 года»
    Пять человек пострадали при обрушении строительных лесов в переходе у станции метро «Улица 1905 года»
    Тем временем в МЧС Агентству городских новостей «Москва» сообщили, что, по предварительным данным, в результате обрушения никто не погиб.

    смотретьСтроительные леса обрушились в переходе у метро в Москве: есть пострадавшие
    Строительные леса обрушились в переходе у метро в Москве: есть пострадавшие
    Из сообщения МЧС: «К сожалению, в результате обрушения есть госпитализированные, точное количество пострадавших уточняется. Сведений о погибших не поступало. Подразделения МЧС собираются покидать место происшествия».

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