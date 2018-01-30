Собянин распорядился провести расследование по факту обрушения строительных лесов в переходе

Мэр столицы Сергей Собянин дал распоряжение провести служебное расследование по факту обрушения строительных лесов у станции метро «Улица 1905 года».
Ранее стало известно, что пять человек пострадали в результате обрушения строительных лесов в переходе в Москве. Площадь обрушения, по разным данным, составила от 16 до 50 квадратных метров. Собянин подчеркнул, что пострадавшим оказывается помощь, угрозы для их жизни нет.
Тем временем в МЧС Агентству городских новостей «Москва» сообщили, что, по предварительным данным, в результате обрушения никто не погиб.
Из сообщения МЧС: «К сожалению, в результате обрушения есть госпитализированные, точное количество пострадавших уточняется. Сведений о погибших не поступало. Подразделения МЧС собираются покидать место происшествия».
Строительные леса обрушились в переходе возле ст. метро «Улица 1905 года». Переход эксплуатирует «Гормост». Назначил служебное расследование. Пострадавшим оказывается помощь, угрозы для жизни нет. Тем не менее поручил контролировать лично руководителю департамента здравоохранения— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 30 января 2018 г.
Тем временем в МЧС Агентству городских новостей «Москва» сообщили, что, по предварительным данным, в результате обрушения никто не погиб.
Из сообщения МЧС: «К сожалению, в результате обрушения есть госпитализированные, точное количество пострадавших уточняется. Сведений о погибших не поступало. Подразделения МЧС собираются покидать место происшествия».
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