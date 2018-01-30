Строительные леса обрушились в переходе у метро в Москве: есть пострадавшие

Обрушение строительных лесов произошло в подземном переходе около станции метро «Улица 1905 года», пострадали четыре человека.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах города, обрушение произошло в подземном переходе на Пресненском Валу на площади 50 квадратных метров. Пострадали, по разным данным, от четырех до пяти человек. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Из сообщения источника: «Медицинская помощь понадобилась пяти пострадавшим. По предварительным данным, четыре из них госпитализированы».
Также источник сообщил, что говорить о причинах обрушения преждевременно, но не исключил, что оно могло произойти из-за снега. Он отметил, что, несмотря на то, что переход был на реконструкции и закрыт строительными лесами, им все равно пользовались пешеходы.
В свою очередь осведомленный источник «Интерфакса» также сообщил о пострадавших, не уточнив их число. Также он заявил, что площадь обрушения составила 16 квадратных метров.
Из сообщения источника: «Медицинская помощь понадобилась пяти пострадавшим. По предварительным данным, четыре из них госпитализированы».
Также источник сообщил, что говорить о причинах обрушения преждевременно, но не исключил, что оно могло произойти из-за снега. Он отметил, что, несмотря на то, что переход был на реконструкции и закрыт строительными лесами, им все равно пользовались пешеходы.
В свою очередь осведомленный источник «Интерфакса» также сообщил о пострадавших, не уточнив их число. Также он заявил, что площадь обрушения составила 16 квадратных метров.
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