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    Строительные леса обрушились в переходе у метро в Москве: есть пострадавшие. Москва, несчастные случаи, обрушение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтроительные леса обрушились в переходе у метро в Москве: есть пострадавшие

    Строительные леса обрушились в переходе у метро в Москве: есть пострадавшие

    2 комментария
    • Фото: twitter.com
    Строительные леса обрушились в переходе у метро в Москве: есть пострадавшие

    Строительные леса обрушились в переходе у метро в Москве: есть пострадавшие

    Строительные леса обрушились в переходе у метро в Москве: есть пострадавшие
    • Фото: twitter.com

      • Обрушение строительных лесов произошло в подземном переходе около станции метро «Улица 1905 года», пострадали четыре человека.

      Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах города, обрушение произошло в подземном переходе на Пресненском Валу на площади 50 квадратных метров. Пострадали, по разным данным, от четырех до пяти человек. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

      Из сообщения источника: «Медицинская помощь понадобилась пяти пострадавшим. По предварительным данным, четыре из них госпитализированы».

      Также источник сообщил, что говорить о причинах обрушения преждевременно, но не исключил, что оно могло произойти из-за снега. Он отметил, что, несмотря на то, что переход был на реконструкции и закрыт строительными лесами, им все равно пользовались пешеходы.

      В свою очередь осведомленный источник «Интерфакса» также сообщил о пострадавших, не уточнив их число. Также он заявил, что площадь обрушения составила 16 квадратных метров.

      Строительные леса обрушились в переходе у метро в Москве: есть пострадавшие. Москва, несчастные случаи, обрушение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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