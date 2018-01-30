На конгрессе сирийского нацдиалога в Сочи сформированы три органа

В Сочи сегодня начал работу конгресс по сирийскому диалогу. В зале оказались более 1500 делегатов — это те, кто не собирался вместе уже много лет. Началась дискуссия крайне эмоционально, поскольку мнения о событиях в Сирии у участников диаметрально противоположные. Но вскоре участники конгресса попытались наладить диалог.
Главным итогом конгресса должно стать формирование комиссии по разработке новой сирийской конституции, по которой страна будет жить после войны. Возможно, на этом конгрессе будет образована и оппозиционная коалиция.
О том, чтобы поменять основной закон, принятый в 2012 году, на новый, речи не идет. В Сочи говорят о дополнениях и изменении ряда статей. Думать над этим будет конституционный комитет конгресса. И сегодня конгресс выбирал его членов. Это самый важный вопрос повестки, в котором консенсус должен быть достигнут обязательно.
Ранда Кассис, представитель астаниской платформы сирийской оппозиции: «Мы сформировали в рамках конгресса национального диалога три органа — президиум, организационный комитет, а также комитет по подсчету голосов. Я считаю наиболее важным сформировать конституционную комиссию. Именно создание этой комиссии станет началом политического урегулирования в Сирии».
Главный наблюдатель конгресса — спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Он курирует женевские переговоры. И именно он придумал 12 принципов мирного урегулирования, которые обсуждают в Женеве. К Организации Объединенных Наций сирийский конгресс выступит с обращением.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.
О том, чтобы поменять основной закон, принятый в 2012 году, на новый, речи не идет. В Сочи говорят о дополнениях и изменении ряда статей. Думать над этим будет конституционный комитет конгресса. И сегодня конгресс выбирал его членов. Это самый важный вопрос повестки, в котором консенсус должен быть достигнут обязательно.
Ранда Кассис, представитель астаниской платформы сирийской оппозиции: «Мы сформировали в рамках конгресса национального диалога три органа — президиум, организационный комитет, а также комитет по подсчету голосов. Я считаю наиболее важным сформировать конституционную комиссию. Именно создание этой комиссии станет началом политического урегулирования в Сирии».
Главный наблюдатель конгресса — спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Он курирует женевские переговоры. И именно он придумал 12 принципов мирного урегулирования, которые обсуждают в Женеве. К Организации Объединенных Наций сирийский конгресс выступит с обращением.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.
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