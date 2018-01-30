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    Ассоциация европейского бизнеса раскритиковала «кремлевский доклад» США

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    Ассоциация европейского бизнеса раскритиковала «кремлевский доклад» США

    Ассоциация европейского бизнеса раскритиковала «кремлевский доклад» США

    Ассоциация европейского бизнеса (AEБ) «глубоко обеспокоена» публикацией «кремлевского списка» Минфина США, в который вошли 210 высокопоставленных политиков, чиновников и крупнейших бизнесменов России.

    В AEБ заявили, что этот доклад усиливает неопределенность в российской деловой среде и может затронуть интересы европейских инвесторов и компаний, ведущих бизнес и торговлю с Россией.

    AEБ: «Ассоциация вновь призывает главы государств и правительств ЕС, США и России воздержаться от действий, которые могут негативно повлиять на экономическое взаимодействие в будущем и найти общее, взаимоприемлемое решение политических споров в духе мира и согласия».

    Летом 2017 года АЕБ подвергла жесткой критике и сам закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», в рамках которого был опубликован доклад Минфина. В организации тогда предупреждали, что введение санкций препятствует нормальному осуществлению деловой активности, а также может привести к серьезному сокращению производства и числа рабочих мест.

    АЕБ объединяет более 500 компаний из Евросоюза, в том числе BP, DHL, Enel, Eni, ING, Mercedes-Benz, Metro, Procter & Gamble, Shell, Statoil, Total, Volkswagen, Volvo, Valio, Auchan.

    Незасекреченная часть «кремлевского списка» Минфина США

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