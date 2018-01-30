Суд вынес приговор жителю Коми, «постиравшему» кота в машинке

В Коми суд признал мужчину виновным в жестоком убийстве кота, которого «постирал» в машинке.
Мировой судья Чибьюского судебного участка Ухты признал мужчину виновным в жестоком обращении с животным, повлекшем смерть питомца. Ухтинцу назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на год, передает «Интерфакс».
В момент совершения преступления за него не было предусмотрено наказания в виде лишения свободы. Изменения в Уголовный кодекс были внесены в декабре минувшего года, поэтому мужчине удалось избежать лишения свободы.
Напомним, причиной жестокой расправы над котом стала ссора 37-летнего ухтинца со своей подругой. 12 октября 2017 года он засунул ее кота Рыжика в стиральную машину и включил. Внутри животное переломало кости. Но после первого цикла «стирки» кот еще подавал признаки жизни, поэтому мужчина запустил машину заново. Издевательства он снял на видео и отправил хозяйке погибшего питомца.
В момент совершения преступления за него не было предусмотрено наказания в виде лишения свободы. Изменения в Уголовный кодекс были внесены в декабре минувшего года, поэтому мужчине удалось избежать лишения свободы.
Напомним, причиной жестокой расправы над котом стала ссора 37-летнего ухтинца со своей подругой. 12 октября 2017 года он засунул ее кота Рыжика в стиральную машину и включил. Внутри животное переломало кости. Но после первого цикла «стирки» кот еще подавал признаки жизни, поэтому мужчина запустил машину заново. Издевательства он снял на видео и отправил хозяйке погибшего питомца.
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