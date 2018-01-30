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    Суд вынес приговор жителю Коми, «постиравшему» кота в машинке

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    Суд вынес приговор жителю Коми, «постиравшему» кота в машинке

    Суд вынес приговор жителю Коми, «постиравшему» кота в машинке

    В Коми суд признал мужчину виновным в жестоком убийстве кота, которого «постирал» в машинке.

    Мировой судья Чибьюского судебного участка Ухты признал мужчину виновным в жестоком обращении с животным, повлекшем смерть питомца. Ухтинцу назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на год, передает «Интерфакс».

    В момент совершения преступления за него не было предусмотрено наказания в виде лишения свободы. Изменения в Уголовный кодекс были внесены в декабре минувшего года, поэтому мужчине удалось избежать лишения свободы.

    Напомним, причиной жестокой расправы над котом стала ссора 37-летнего ухтинца со своей подругой. 12 октября 2017 года он засунул ее кота Рыжика в стиральную машину и включил. Внутри животное переломало кости. Но после первого цикла «стирки» кот еще подавал признаки жизни, поэтому мужчина запустил машину заново. Издевательства он снял на видео и отправил хозяйке погибшего питомца.

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