СМИ: российский самолет пролетел в полутора метрах от авиаразведчика США

В Пентагоне заявили о небезопасном перехвате
самолета-разведчика P-3 Orion российским военным самолетом.
Инцидент произошел над нейтральными водами Чёрного моря. Как сообщает CNN со ссылкой на источники в Пентагоне, российский самолет приблизился к американскому на расстояние пяти футов (около 1,5 метра).
Также отмечается, что из-за перехвата самолет ВМС США вынужден был досрочно прекратить свою миссию. Какой именно самолет якобы совершил рискованный маневр, не сообщается.
Отметим, что американские разведывательные самолеты регулярно замечают у российских границ. В ноябре российский истребитель Су-30 совершил облет американского самолета-разведчика P-8A Poseidon, обнаруженного над нейтральными водами Чёрного моря. После этого самолет США изменил траекторию полета и стал удаляться от воздушного пространства РФ.
Также отмечается, что из-за перехвата самолет ВМС США вынужден был досрочно прекратить свою миссию. Какой именно самолет якобы совершил рискованный маневр, не сообщается.
Отметим, что американские разведывательные самолеты регулярно замечают у российских границ. В ноябре российский истребитель Су-30 совершил облет американского самолета-разведчика P-8A Poseidon, обнаруженного над нейтральными водами Чёрного моря. После этого самолет США изменил траекторию полета и стал удаляться от воздушного пространства РФ.
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