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    В Минобороны РФ рассказали о перехвате самолета-разведчика США над Чёрным морем

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    • Фото: РИА Новости, Виталий Тимкив
    В Минобороны РФ рассказали о перехвате <nobr>самолета-разведчика</nobr> США над Чёрным морем

    В Минобороны РФ рассказали о перехвате самолета-разведчика США над Чёрным морем

    В Минобороны РФ рассказали о перехвате <nobr>самолета-разведчика</nobr> США над Чёрным морем
  • Фото: РИА Новости, Виталий Тимкив

    • В российском военном ведомстве подтвердили, что истребитель Су-30 поднимался на перехват американского боевого самолета над Чёрным морем.

    Как сообщили в пресс-служба Южного военного округа, днем 25 ноября российские средства контроля обнаружили над нейтральными водами Черного моря воздушную цель, которая на большой скорости приближалась к российской границе. Поднятый для перехвата Су-30 совершил облет объекта и идентифицировал его как американский самолет-разведчик P-8A Poseidon. Самолет США тут же изменил траекторию полета и стал удаляться от воздушного пространства России. Су-30 вернулся на аэродром базирования.

    Ранее официальный представитель Пентагона Мишель Балданзу сообщил, что российский Су-30 в субботу «небезопасно» перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon в небе над Чёрным морем. По словам Балданзу, американский самолет «не сделал ничего, чтобы спровоцировать такие действия российской стороны».

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