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    В Москве возбудили дело о групповом изнасиловании 13-летней девочки на «вписке»

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    В Москве возбудили дело о групповом изнасиловании <nobr>13-летней</nobr> девочки на «вписке»

    В Москве возбудили дело о групповом изнасиловании 13-летней девочки на «вписке»

    В Москве возбудили дело о групповом изнасиловании <nobr>13-летней</nobr> девочки на «вписке»

    После проверки сообщений СМИ об изнасиловании школьницы на вечеринке, устроенной в одной из квартир в Москве, возбуждено уголовное дело.

    Дело возбуждено по статьям «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста» и «Насильственные действия сексуального характера».

    Как сообщили в столичном управлении СК, сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

    Напомним, на днях в прессе появились сообщения о том, что над 13-летней школьницей на так называемой вписке надругались два молодых человека. Потом все участники, в том числе и девочка, отправились в магазин за спиртным. После этого произошел второй эпизод — уже с тремя молодыми людьми. При этом сообщалось, что все якобы происходило по взаимному согласию.

    Оргию подростки снимали на видео. После того, как запись была опубликована в соцсетях, мама девочки обратилась в полицию.

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