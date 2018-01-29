В Москве возбудили дело о групповом изнасиловании 13-летней девочки на «вписке»

После проверки сообщений СМИ об изнасиловании школьницы на вечеринке, устроенной в одной из квартир в Москве, возбуждено уголовное дело.
Дело возбуждено по статьям «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста» и «Насильственные действия сексуального характера».
Как сообщили в столичном управлении СК, сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося.
Напомним, на днях в прессе появились сообщения о том, что над 13-летней школьницей на так называемой вписке надругались два молодых человека. Потом все участники, в том числе и девочка, отправились в магазин за спиртным. После этого произошел второй эпизод — уже с тремя молодыми людьми. При этом сообщалось, что все якобы происходило по взаимному согласию.
Оргию подростки снимали на видео. После того, как запись была опубликована в соцсетях, мама девочки обратилась в полицию.
Как сообщили в столичном управлении СК, сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося.
Напомним, на днях в прессе появились сообщения о том, что над 13-летней школьницей на так называемой вписке надругались два молодых человека. Потом все участники, в том числе и девочка, отправились в магазин за спиртным. После этого произошел второй эпизод — уже с тремя молодыми людьми. При этом сообщалось, что все якобы происходило по взаимному согласию.
Оргию подростки снимали на видео. После того, как запись была опубликована в соцсетях, мама девочки обратилась в полицию.
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