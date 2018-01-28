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    СК изучит видео группового изнасилования 13-летней школьницы в Москве

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    • Фото: Ревизорро Новосибирск / vk.com
    СК изучит видео группового изнасилования <nobr>13-летней</nobr> школьницы в Москве

    СК изучит видео группового изнасилования 13-летней школьницы в Москве

    СК изучит видео группового изнасилования <nobr>13-летней</nobr> школьницы в Москве
  • Фото: Ревизорро Новосибирск / vk.com

    • Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства изучить материалы проверки по информации СМИ о групповом изнасиловании 13-летней школьницы в Москве

    Мать 13-летней московской школьницы обратилась в полицию после публикации в соцсетях видео, на котором несколько подростков на так называемой вписке насилуют ее дочь.

    Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «По данному факту в главном следственном управлении по Москве проводится доследственная проверка. Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства затребовать указанные материалы, тщательно их изучить, обеспечить полное и объективное расследование произошедшего и принятие законного процессуального решения».

    Ранее СМИ сообщали, что сначала над девочкой надругались два молодых человека, и произошло это на лестничной площадке. Следом все участники, в том числе и девочка, отправились в магазин за спиртным, второй эпизод — уже с тремя молодыми людьми — произошел на улице. Происходящее подростки снимали на видео. Сообщалось также, что якобы все происходило по взаимному согласию, но так ли это — выяснит следствие.

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