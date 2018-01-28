СК изучит видео группового изнасилования 13-летней школьницы в Москве

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства изучить материалы проверки по информации СМИ о групповом изнасиловании 13-летней школьницы в Москве

Мать 13-летней московской школьницы обратилась в полицию после публикации в соцсетях видео, на котором несколько подростков на так называемой вписке насилуют ее дочь.



Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «По данному факту в главном следственном управлении по Москве проводится доследственная проверка. Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства затребовать указанные материалы, тщательно их изучить, обеспечить полное и объективное расследование произошедшего и принятие законного процессуального решения».



Ранее СМИ сообщали, что сначала над девочкой надругались два молодых человека, и произошло это на лестничной площадке. Следом все участники, в том числе и девочка, отправились в магазин за спиртным, второй эпизод — уже с тремя молодыми людьми — произошел на улице. Происходящее подростки снимали на видео. Сообщалось также, что якобы все происходило по взаимному согласию, но так ли это — выяснит следствие.