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    В Татарстане работницы кранового завода снялись для эротического календаря

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    В Татарстане работницы кранового завода снялись для эротического календаря

    В Татарстане работницы кранового завода снялись для эротического календаря

    В Татарстане работницы кранового завода снялись для эротического календаря
  • Фото: nchkz.ru

    • Работницы Набережночелнинского кранового завода разделись ради съемок для корпоративного эротического календаря.

    Полуобнаженные сотрудницы завода предстали на страницах календаря-2018, которые опубликованы на сайте предприятия. Девушки позируют в разнообразных интерьерах и ролях — в виде болельщиц, игроков футбола, на бильярдном столе, в одном из челнинских дворов, стрипбаре, перед телевизором, холодильником или за компьютерной игрой, в лесу, на дороге и на берегу реки.

    Как отмечает издание KazanFirst, челнинский крановый завод выпускает свои календари с 2007 года. В 2008-м на обложке красовалась сотрудница завода с полуобнаженным бюстом, затянутым в латекс.

    В Татарстане работницы кранового завода снялись для эротического календаря. заводы и фабрики, Татарстан, эротика и секс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Татарстане работницы кранового завода снялись для эротического календаря. заводы и фабрики, Татарстан, эротика и секс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Татарстане работницы кранового завода снялись для эротического календаря. заводы и фабрики, Татарстан, эротика и секс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Фото: Игорь Попов

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