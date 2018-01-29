В Татарстане работницы кранового завода снялись для эротического календаря

Работницы Набережночелнинского кранового завода разделись ради съемок для корпоративного эротического календаря.
Полуобнаженные сотрудницы завода предстали на страницах календаря-2018, которые опубликованы на сайте предприятия. Девушки позируют в разнообразных интерьерах и ролях — в виде болельщиц, игроков футбола, на бильярдном столе, в одном из челнинских дворов, стрипбаре, перед телевизором, холодильником или за компьютерной игрой, в лесу, на дороге и на берегу реки.
Как отмечает издание KazanFirst, челнинский крановый завод выпускает свои календари с 2007 года. В 2008-м на обложке красовалась сотрудница завода с полуобнаженным бюстом, затянутым в латекс.
Фото: Игорь Попов
Как отмечает издание KazanFirst, челнинский крановый завод выпускает свои календари с 2007 года. В 2008-м на обложке красовалась сотрудница завода с полуобнаженным бюстом, затянутым в латекс.
Фото: Игорь Попов
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