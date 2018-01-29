Осуждены двое участников нападения на псковских десантников в Чечне

Жители Ставропольского края Фаизбек Амангазиев и Арслан Валиев, которые в составе банды в 2000 году атаковали
6-ю роту Псковской дивизии ВДВ, услышали приговоры.
Амангазиев приговорен к 16 годам лишения свободы. Валиев отправится в колонию строгого режима на 15 лет и 6 месяцев.
Суд установил, что во время боя, который произошел в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт, Амангазиев и Валиев вели огонь из автоматов Калашникова по российским военным.
Как сообщили в СКР, они признаны виновными по статьям об участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.
В феврале 2000 года бандиты спланировали нападение на 6-ю роту Псковской дивизии ВДВ, принимавшей участие в контртеррористической операции в Чечне. Бой у высоты 776 длился 16 часов, погибли 84 российских военнослужащих.
Отметим, что ранее длительные сроки получили девять участников нападения на десантников. В частности, украинский боевик из «УНА-УНСО» Александр Малофеев был приговорен к 24,5 годам колонии строгого режима.
Суд установил, что во время боя, который произошел в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт, Амангазиев и Валиев вели огонь из автоматов Калашникова по российским военным.
Как сообщили в СКР, они признаны виновными по статьям об участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.
В феврале 2000 года бандиты спланировали нападение на 6-ю роту Псковской дивизии ВДВ, принимавшей участие в контртеррористической операции в Чечне. Бой у высоты 776 длился 16 часов, погибли 84 российских военнослужащих.
Отметим, что ранее длительные сроки получили девять участников нападения на десантников. В частности, украинский боевик из «УНА-УНСО» Александр Малофеев был приговорен к 24,5 годам колонии строгого режима.
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