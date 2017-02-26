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  • 26.02, 19:06

В Чечне на месте гибели псковских десантников установят поклонный крест

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В Чечне на месте гибели псковских десантников установят поклонный крест

В Чечне на месте гибели псковских десантников установят поклонный крест

В Чечне на месте гибели псковских десантников установят поклонный крест
  • Фото: pskov.ru

    • Поклонный крест будет возведен в Чечне — на месте, где в 2000 году в бою с боевиками погибли 84 псковска десантника.

    Поклонный крест весом 9 тонн и высотой в 2,6 метра планируется установить 2 марта в Аргунском ущелье в районе селения Улус-Керт, передает «Интерфакс».

    Именно там, на горе Истыкорд, 29 февраля 2000 года произошел легендарный бой 6-й парашютно-десантной роты псковской дивизии ВДВ с превосходящими силами боевиков. В том бою погибла практически вся 6-я рота и часть 4-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й дивизии ВДВ.

    В бою погибли 84 псковских десантника. Выжить удалось лишь шестерым. За мужество и героизм, проявленные в боях с террористами, 22 десантникам присвоено звание Героя России, из них 21 — посмертно. 68 солдат и офицеров награждены орденом Мужества, 63 из них — посмертно.

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