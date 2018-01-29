На церемонии «Грэмми» объявили лучшую песню года

Композиция «That’s What I Like» в исполнении Бруно Марса завоевала премию «Грэмми» в номинации «Песня года».
Об этом сообщается в Twitter Национальной академии искусства и техники грамзаписи США.
Награду в этой номинации получил коллектив авторов — композиторы, музыканты, певцы и поэты под общим названием 1500 or Nothin’. Коллектив был основан в Лос-Анджелесе в 2006 году, с ним уже сотрудничали такие звезды, как Джастин Тимберлейк, Канье Уэст, Джей-Зи, Ти-Ай, Снуп Дог.
Сам Бруно Марс вышел на сцену в одежде спортивного покроя и без своего традиционного головного убора. Награду ему вручил певец Стинг. Этот «граммофон» стал четвертым в копилке музыканта за вечер. До этого он получил «Грэмми» за «Лучшее R&B исполнение», «Лучший R&B альбом» и «Лучшую R&B песню».
В числе других лауреатов «Грэмми» британец Эд Ширан, который назван главным поп-исполнителем года. Он получил сразу две награды — за «Лучшее сольное исполнение» и «Лучший поп-альбом».
Российский пианист Даниил Трифонов завоевал премию «Грэмми» в номинации «Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение» — за виртуозную игру этюдов Ференца Листа.
Обладателями «Грэмми» также стали композитор Джастин Гурвиц за музыку к фильму «Ла-Ла Ленд», певица Шакира — за «Лучший альбом в латиноамериканской музыке», рэпер Кендрик Ламар — за «Лучшее музыкальное видео».
Юбилейная 60-я церемония вручения премий «Грэмми» состоялась в Нью-Йорке, в развлекательном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден».
Награду в этой номинации получил коллектив авторов — композиторы, музыканты, певцы и поэты под общим названием 1500 or Nothin’. Коллектив был основан в Лос-Анджелесе в 2006 году, с ним уже сотрудничали такие звезды, как Джастин Тимберлейк, Канье Уэст, Джей-Зи, Ти-Ай, Снуп Дог.
Сам Бруно Марс вышел на сцену в одежде спортивного покроя и без своего традиционного головного убора. Награду ему вручил певец Стинг. Этот «граммофон» стал четвертым в копилке музыканта за вечер. До этого он получил «Грэмми» за «Лучшее R&B исполнение», «Лучший R&B альбом» и «Лучшую R&B песню».
В числе других лауреатов «Грэмми» британец Эд Ширан, который назван главным поп-исполнителем года. Он получил сразу две награды — за «Лучшее сольное исполнение» и «Лучший поп-альбом».
Российский пианист Даниил Трифонов завоевал премию «Грэмми» в номинации «Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение» — за виртуозную игру этюдов Ференца Листа.
Обладателями «Грэмми» также стали композитор Джастин Гурвиц за музыку к фильму «Ла-Ла Ленд», певица Шакира — за «Лучший альбом в латиноамериканской музыке», рэпер Кендрик Ламар — за «Лучшее музыкальное видео».
Юбилейная 60-я церемония вручения премий «Грэмми» состоялась в Нью-Йорке, в развлекательном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден».
Комментарии