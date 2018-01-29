Российский пианист Даниил Трифонов получил премию «Грэмми»

Российский пианист Даниил Трифонов завоевал премию «Грэмми» в номинации «Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение».

Об этом объявила Национальная академия искусства и техники грамзаписи США. Сообщается, что Трифонов стал обладателем «Грэмми» в номинации «Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение».



Отметим, что 26-летний российский музыкант был номинирован на «Грэмми» за записанный в виде альбома музыкальный цикл «Трансцендентные этюды» Ференца Листа.



Ранее, в 2011 году Трифонов получил награды сразу трех престижных пианистических конкурсов: имени Шопена в Варшаве, имени Артура Рубинштейна в Тель-Авиве и Конкурса Чайковского в Москве, где он получил Гран-при, Первую премию и Золотую медаль.



Соперниками россиянина в конкурсной программе «Грэмми» были американский пианист и дирижер Мюррей Перайя, британский виолончелист Стивен Иссерлис, скрипач и дирижер Немецкого камерного филармонического оркестра Бремена Флориан Дондерер, шведская пианистка Мария Леттберг и дирижер Берлинского филармонического оркестра Ариан Мотияк.



Юбилейная 60-я церемония вручения премий «Грэмми» проходит в воскресенье в нью-йоркском комплексе «Мэдисон-сквер-гарден».