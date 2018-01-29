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    Анастасиадис и Малас продолжат борьбу за пост президента Кипра во втором туре. Кипр, Финляндия, выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАнастасиадис и Малас продолжат борьбу за пост президента Кипра во втором туре

    Анастасиадис и Малас продолжат борьбу за пост президента Кипра во втором туре

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    • Фото: Reuters © 2018, Yorgos Karahalis
    Анастасиадис и Малас продолжат борьбу за пост президента Кипра во втором туре

    Анастасиадис и Малас продолжат борьбу за пост президента Кипра во втором туре

    Анастасиадис и Малас продолжат борьбу за пост президента Кипра во втором туре
    • Фото: Reuters © 2018, Yorgos Karahalis

      • На Кипре и в Финляндии подвели итоги президентских выборов.

      Действующий глава Республики Кипр Никос Анастасиадис набрал 35,5% голосов. Отрыв от кандидата от Прогрессивной партии трудового народа Кипра Ставроса Маласа (30,25%) оказался минимальным.

      С учетом того, что кандидатам не удалось преодолеть 50-процентный барьер, борьба за президентское кресло продолжится во втором туре, который может состояться уже в следующие выходные.

      От будущего президента киприоты ждут восстановления экономики после финансового кризиса и решения вопроса об объединении острова, который сейчас разделен на греческую и турецкую части.

      Граждане Финляндии поддержали действующего главу государства. Саули Ниинистё получил 62,7% голосов. Кандидат от партии Зеленых, который был его главным соперником, набрал чуть больше 12%. На свой первый срок Ниинистё был избран в 2012 году. Он неоднократно встречался с Владимиром Путиным и заявлял, что с осторожностью относится к идее вступления Финляндии в НАТО.

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