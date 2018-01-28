Президентом Финляндии снова стал Саули Ниинистё

Президент Финляндии Саули Ниинистё, баллотирующийся на второй срок, победил на выборах с 62,7% голосов избирателей.



1446 выборы

Финляндия

Итоги огласили в Минюсте Финляндии после проверки подсчета 100% голосов.



Минюст Финляндии: «Саули Ниинистё набирает 62,7% голосов, другие кандидаты менее 15%».



Избранный президент уже обратился к жителям страны. Он отметил, что Финляндия является самой «стабильной страной» в мире, и пообещал, что она и дальше будет оставаться открытой.



Ниинистё также заявил, что не видит причин менять курс Финляндии в отношении России. По его словам, у Хельсинки и Москвы «разные взгляды из-за Крыма и восточной Украины», однако вне этого есть много разных вещей для сотрудничества. Также Ниинестё заверил, что сделает все для сохранения с Россией добрососедских отношений.



Окончательные итоги выборов президента Финляндии будут объявлены Минюстом во вторник, 30 января.



