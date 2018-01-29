Доведенные до стандартов реновации дома начнут сдавать в ближайшие недели

В ближайшие недели в Москве начнут сдавать дома, которые были построены до реновации и прошли модернизацию под стандарты программы.
Смотровые ордера на часть из них жильцы получат уже в феврале, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью газете «Коммерсант».
Сергей Собянин: «Есть часть домов, которые еще раньше были построены, до создания проекта реновации. Но такие дома требуют доделки, потому что не соответствуют стандартам программы реновации. Поэтому сегодня идет доработка продукта. Первые такие дома сдадут в ближайшие недели».
По словам мэра, первые смотровые ордера будут выданы по трем таким домам. В течение года модернизированных под программу реновации домов будет около 30.
Напомним, президент России Владимир Путин 1 июля 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда Москвы. в итоговый список программы реновации в Москве вошли 5144 дома. В них расположено более 350 тысяч квартир и проживают около миллиона человек. Программа рассчитана до 2032 года.
Сергей Собянин: «Есть часть домов, которые еще раньше были построены, до создания проекта реновации. Но такие дома требуют доделки, потому что не соответствуют стандартам программы реновации. Поэтому сегодня идет доработка продукта. Первые такие дома сдадут в ближайшие недели».
По словам мэра, первые смотровые ордера будут выданы по трем таким домам. В течение года модернизированных под программу реновации домов будет около 30.
Напомним, президент России Владимир Путин 1 июля 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда Москвы. в итоговый список программы реновации в Москве вошли 5144 дома. В них расположено более 350 тысяч квартир и проживают около миллиона человек. Программа рассчитана до 2032 года.
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