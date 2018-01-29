Мусоросжигательные заводы в Подмосковье построят в течение 3–4 лет

Столичные власти заключили предварительное соглашение с «Ростехом» на строительство трех мусоросжигательных заводов в Московской области.
На новых заводах будет утилизироваться значительная часть мусора из города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интвервью «Коммерсанту» . Столичный градоначальник также пояснил, что все новые заводы будут построены по самым современным технологиям.
Сергей Собянин: «Правительство РФ приняло решение об установлении зеленых тарифов на электроэнергию для этих заводов. Соответственно, весь инвестиционный цикл можно выстроить с точки зрения окупаемости данного проекта».
По словам Собянина, проект уже начал реализовываться. Планируется, что заводы удастся запустить в течение трех-четырех лет.
Собянин также напомнил о договоренности с Московской областью об оказании содействия в рекультивации и приведении в нормативное состояние действующих полигонов твердых бытовых отходов.
Напомним, вопрос утилизации мусора в Подмосковье подняли жители Балашихи, которые обратились с просьбой помочь решить проблему к президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии в июне 2017 года. Путин потребовал, чтобы свалка, расположенная вблизи жилых домов, была закрыта в ближайшее время. После этого в Подмосковье начали ликвидировать крупные полигоны отходов.
Ранее сообщалось, что до конца 2022 года в Московской области планируется построить четыре мусоросжигающих завода, которые будут использовать японские технологии термической переработки отходов в энергию. Отмечалось, что заводы будут построены в Наро-Фоминском, Воскресенском, Ногинском и Солнечногорском районах. Строить их будет АГК-1, которая принадлежит входящей в госкорпорацию «Ростех» компании «РТ- Инвест».
Сергей Собянин: «Правительство РФ приняло решение об установлении зеленых тарифов на электроэнергию для этих заводов. Соответственно, весь инвестиционный цикл можно выстроить с точки зрения окупаемости данного проекта».
По словам Собянина, проект уже начал реализовываться. Планируется, что заводы удастся запустить в течение трех-четырех лет.
Собянин также напомнил о договоренности с Московской областью об оказании содействия в рекультивации и приведении в нормативное состояние действующих полигонов твердых бытовых отходов.
Напомним, вопрос утилизации мусора в Подмосковье подняли жители Балашихи, которые обратились с просьбой помочь решить проблему к президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии в июне 2017 года. Путин потребовал, чтобы свалка, расположенная вблизи жилых домов, была закрыта в ближайшее время. После этого в Подмосковье начали ликвидировать крупные полигоны отходов.
Ранее сообщалось, что до конца 2022 года в Московской области планируется построить четыре мусоросжигающих завода, которые будут использовать японские технологии термической переработки отходов в энергию. Отмечалось, что заводы будут построены в Наро-Фоминском, Воскресенском, Ногинском и Солнечногорском районах. Строить их будет АГК-1, которая принадлежит входящей в госкорпорацию «Ростех» компании «РТ- Инвест».
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