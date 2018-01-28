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    Волкер: Россию никто не лишит права вето в ООН

    13 комментариев
    • Фото: 112.international
    Волкер: Россию никто не лишит права вето в ООН

    Волкер: Россию никто не лишит права вето в ООН

    Волкер: Россию никто не лишит права вето в ООН
  • Фото: 112.international

    • Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россию не лишат права вето в ООН из-за ее позиции по вводу миротворцев в Донбасс.

    Волкер подчеркнул, что вообще не рассматривает подобный вариант развития событий, сообщает телеканал «112 Украина».

    Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине: «Когда речь идет об ООН, конечно, Россия имеет право вето. Я не думаю, что кто-то будет пытаться это изменить».

    При этом Волкер отметил, что с Россией крайне важно «коммуницировать напрямую», поскольку она играет ключевую роль. Также спецпредставитель заявил, что для решения конфликта в Донбассе «необходим диалог».

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    Напомним, с инициативой о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе выступил Владимир Путин. Позднее он допустил размещение контингента и на других территориях Донбасса, где работают сотрудники миссии ОБСЕ. При этом в Вашингтоне и Киеве выступили за размещение сил ООН на всей территории конфликта, в том числе и на границе с Россией.

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