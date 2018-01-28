Обнародовано фото олимпийской формы российских лыжников

Сегодня поклонники зимних видов спорта смогли увидеть форму, в которой нашим лыжникам предстоит выступать на Олимпиаде в Пхёнчхане.
Снимок опубликован на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Форма выполнена в бордовом цвете, а надпись RUS, с которой наши спортсмены выступают на Кубке мира, заменена на OAR (Olympic Athlete from Russia , что в переводе означает «Олимпийский атлет из России»). На одежде нет символики страны, так как это запрещено Международным олимпийским комитетом.
Неделю назад российским спортсменам начали выдавать «нейтральную» экипировку для зимней Олимпиады. На ней российскую символику рассмотреть все же можно, если очень постараться. Если как следует растянуть нашитый на флаг вязанный элемент парки из парадной формы, можно увидеть проступающие контуры российского триколора. С кроссовок можно содрать скотч и под ним найти герб нашей страны. Дизайнеры объяснили, что переделать обувь они просто не успевали. Но это исключение, потому что почти все пришлось перешивать.
Как того требовал МОК, на новой экипировке двуглавого орла и надпись «Российская олимпийская команда» заменили на нейтральный логотип — белый кружок, в котором написано Olympic Athlete from Russia (OAR). В коллекции вообще нет синего цвета, чтобы ничего не напоминало о триколоре.
Неделю назад российским спортсменам начали выдавать «нейтральную» экипировку для зимней Олимпиады. На ней российскую символику рассмотреть все же можно, если очень постараться. Если как следует растянуть нашитый на флаг вязанный элемент парки из парадной формы, можно увидеть проступающие контуры российского триколора. С кроссовок можно содрать скотч и под ним найти герб нашей страны. Дизайнеры объяснили, что переделать обувь они просто не успевали. Но это исключение, потому что почти все пришлось перешивать.
Как того требовал МОК, на новой экипировке двуглавого орла и надпись «Российская олимпийская команда» заменили на нейтральный логотип — белый кружок, в котором написано Olympic Athlete from Russia (OAR). В коллекции вообще нет синего цвета, чтобы ничего не напоминало о триколоре.
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