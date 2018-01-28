Смертельный пожар в общежитии под Омском устроил пьяный

Следователи назвали причину убийственного пожара, который произошел в общежитии поселка поселке Новоомский, что в пригороде Омска. К возгоранию привело неосторожное обращение с электроплиткой.
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Пять человек погибли от отравления угарным газом. Жертвами трагедии стали 36-летняя женщина, ее 12-летняя дочь и 14-летний сын, а также две женщины в возрасте 44 и 23 лет. Бегством спасались 147 обитателей общежития.
Следствие выяснило, что ЧП случилось по вине гражданина, который ранним утром решил приготовить себе завтрак и пролил масло на раскаленную электроплиту. По предварительным данным, мужчина был пьян.
Александр Рекин, заместитель начальника ГУ МЧС России по Омской области: «На момент прибытия подразделения пожарной охраны наблюдалось горение комнаты, расположенной на 4-м этаже пятиэтажного здания. 50 человек были спасены по звеньям газодымнозащитной службы, еще 10 человек были спасены по автолестницам».
Задымление заметили соседи, вынесли готовившего завтрак мужчину из помещения и вызвали пожарных. Из 7 пострадавших 3 человека, включая виновника возгорания, госпитализированы. По данным регионального Минздрава, двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Следствие выяснило, что ЧП случилось по вине гражданина, который ранним утром решил приготовить себе завтрак и пролил масло на раскаленную электроплиту. По предварительным данным, мужчина был пьян.
Александр Рекин, заместитель начальника ГУ МЧС России по Омской области: «На момент прибытия подразделения пожарной охраны наблюдалось горение комнаты, расположенной на 4-м этаже пятиэтажного здания. 50 человек были спасены по звеньям газодымнозащитной службы, еще 10 человек были спасены по автолестницам».
Задымление заметили соседи, вынесли готовившего завтрак мужчину из помещения и вызвали пожарных. Из 7 пострадавших 3 человека, включая виновника возгорания, госпитализированы. По данным регионального Минздрава, двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
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