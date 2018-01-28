Под Омском при пожаре в общежитии погибли пять человек

Пожар в общежитии в Омской области унес жизни пяти человек, в том числе двоих детей.
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Пожар начался около 5:30 утра (02:30 мск) в поселке Новоомский в пригороде Омска. Загорелось пятиэтажное здание рабочего общежития.
В огне погибли пять человек, среди них двое подростков 13 и 14 лет. Еще семь человек пострадали, сообщили в СУ СКР по региону.
В МЧС региона сообщили об эвакуации из здания 60 человек, еще 90 человек покинули общежитие самостоятельно.
Причины пожара выясняются. По предварительной версии, здание загорелось из-за неосторожного обращения с огнем. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.
В огне погибли пять человек, среди них двое подростков 13 и 14 лет. Еще семь человек пострадали, сообщили в СУ СКР по региону.
В МЧС региона сообщили об эвакуации из здания 60 человек, еще 90 человек покинули общежитие самостоятельно.
Причины пожара выясняются. По предварительной версии, здание загорелось из-за неосторожного обращения с огнем. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.
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