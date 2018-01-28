Едим Дома <sup><small>0+</small></sup>
ТВ-Эфир
Едим Дома 0+
    •  

    Под Омском при пожаре в общежитии погибли пять человек

    1 комментарий
    • Фото: ГУ МЧС России по Омской области
    Под Омском при пожаре в общежитии погибли пять человек

    Под Омском при пожаре в общежитии погибли пять человек

    Под Омском при пожаре в общежитии погибли пять человек
  • Фото: ГУ МЧС России по Омской области

    • Пожар в общежитии в Омской области унес жизни пяти человек, в том числе двоих детей.

    Пожар начался около 5:30 утра (02:30 мск) в поселке Новоомский в пригороде Омска. Загорелось пятиэтажное здание рабочего общежития.

    В огне погибли пять человек, среди них двое подростков 13 и 14 лет. Еще семь человек пострадали, сообщили в СУ СКР по региону.

    В МЧС региона сообщили об эвакуации из здания 60 человек, еще 90 человек покинули общежитие самостоятельно.

    Причины пожара выясняются. По предварительной версии, здание загорелось из-за неосторожного обращения с огнем. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru