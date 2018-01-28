«Едем как в концлагерь»: Татьяна Тарасова шокирована недопуском россиян на Олимпиаду

Прославленный тренер Татьяна Тарасова, воспитавшая не одно поколение олимпийских чемпионов по фигурному катанию, рассказала, кто может стоять за странными неприглашениями российских спортсменов на Игры в Пхёнчхане.
Тарасова рассказала, что была шокирована решением Международного олимпийского комитета (МОК) не пускать на Олимпиаду фигуристов Ксению Столбову и Ивана Букина.
Татьяна Тарасова: «Неделя вся очень тяжелая, только плачем. Родители вообще хотят повеситься. Ну как? Отец — олимпийский чемпион. Мать всю жизнь каталась у меня. Я не знаю таких уже слов, я им звонила. Ване как раз я звонила. Сказала какие-то слова, которые мне на тот момент казались важными. Но вот говорю, Ксюше не могу позвонить. Я не знаю. Я только знаю, что это огромная ошибка. Не тренерская, не спортивная, а чиновничья ошибка. И надо вспомнить, откуда появился Родченков, почему он здесь был в таком доверии, кто его поддерживал. И за это тоже нужно ответить. Перед всей страной ответить».
При этом Тарасова подчеркнула, что российских спортсменов отстранили от Олимпиады без суда и следствия.
Татьяна Тарасова: «То, что они дисквалифицировали Ваню и Столбову Ксюшу, они как бы дают понять всему миру, что остальных русских можно мочить. Можно нечестно судить. Мы едем как в концлагерь. И приемы те же. Без суда и следствия».
Также тренер олимпийских чемпионов ответила на вопрос о том, что же теперь необходимо предпринять.
Татьяна Тарасова: «Я думаю, что у них немножко перебор произошел, потому что кроме того, что сейчас нас бьют, а мы как-то защищаемся, мы не делаем больше ничего, но что-то нужно такое придумать и сделать, чтобы у всех был бок. Это я точно знаю. Нужно что-то сделать. Не ходить вот такими овечками на задних лапах».
Полная версия интервью Татьяны Тарасовой — в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Татьяна Тарасова: «Неделя вся очень тяжелая, только плачем. Родители вообще хотят повеситься. Ну как? Отец — олимпийский чемпион. Мать всю жизнь каталась у меня. Я не знаю таких уже слов, я им звонила. Ване как раз я звонила. Сказала какие-то слова, которые мне на тот момент казались важными. Но вот говорю, Ксюше не могу позвонить. Я не знаю. Я только знаю, что это огромная ошибка. Не тренерская, не спортивная, а чиновничья ошибка. И надо вспомнить, откуда появился Родченков, почему он здесь был в таком доверии, кто его поддерживал. И за это тоже нужно ответить. Перед всей страной ответить».
При этом Тарасова подчеркнула, что российских спортсменов отстранили от Олимпиады без суда и следствия.
Татьяна Тарасова: «То, что они дисквалифицировали Ваню и Столбову Ксюшу, они как бы дают понять всему миру, что остальных русских можно мочить. Можно нечестно судить. Мы едем как в концлагерь. И приемы те же. Без суда и следствия».
Также тренер олимпийских чемпионов ответила на вопрос о том, что же теперь необходимо предпринять.
Татьяна Тарасова: «Я думаю, что у них немножко перебор произошел, потому что кроме того, что сейчас нас бьют, а мы как-то защищаемся, мы не делаем больше ничего, но что-то нужно такое придумать и сделать, чтобы у всех был бок. Это я точно знаю. Нужно что-то сделать. Не ходить вот такими овечками на задних лапах».
Полная версия интервью Татьяны Тарасовой — в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
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