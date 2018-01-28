Сгоревшая на острове Ольхон турбаза оказалась нелегальной

Власти Иркутской области сообщили, что турбаза на байкальском острове Ольхон, где при пожаре погибли люди, работала незаконно.
Как отметили в областном правительстве, сгоревшая турбаза была частной. Она не была зарегистрирована и работала без лицензии, передает ТАСС.
Напомним, пожар на турбазе «Дарьяна» в поселке Хужир на острове Ольхон произошел утром 28 января. Площадь возгорания составила 100 кв. метров.
В результате погибли два человека. По предварительным данным, жертвами ЧП стали граждане Китая, которые приехали на турбазу самостоятельно. Пострадали семь человек, в том числе туристы из Южной Кореи.
Напомним, пожар на турбазе «Дарьяна» в поселке Хужир на острове Ольхон произошел утром 28 января. Площадь возгорания составила 100 кв. метров.
В результате погибли два человека. По предварительным данным, жертвами ЧП стали граждане Китая, которые приехали на турбазу самостоятельно. Пострадали семь человек, в том числе туристы из Южной Кореи.
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