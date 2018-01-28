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    Сгоревшая на острове Ольхон турбаза оказалась нелегальной

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    • Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области
    Сгоревшая на острове Ольхон турбаза оказалась нелегальной

    Сгоревшая на острове Ольхон турбаза оказалась нелегальной

    Сгоревшая на острове Ольхон турбаза оказалась нелегальной
  • Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

    • Власти Иркутской области сообщили, что турбаза на байкальском острове Ольхон, где при пожаре погибли люди, работала незаконно.

    Как отметили в областном правительстве, сгоревшая турбаза была частной. Она не была зарегистрирована и работала без лицензии, передает ТАСС.

    Напомним, пожар на турбазе «Дарьяна» в поселке Хужир на острове Ольхон произошел утром 28 января. Площадь возгорания составила 100 кв. метров.

    В результате погибли два человека. По предварительным данным, жертвами ЧП стали граждане Китая, которые приехали на турбазу самостоятельно. Пострадали семь человек, в том числе туристы из Южной Кореи.

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