На территории сгоревшей байкальской турбазы нашли обугленные тела

При пожаре на турбазе «Дарьял» в поселке Хужир на байкальском острове Ольхоне погибли 2 человек и 5 пострадали.
Как сообщает СКР по Иркутской области, при разборе завалов найдены два сильно обгоревших тела. Личности жертв устанавливаются, останки направлены на экспертизу. ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах передает, что в огне, по предварительным данным, погибли две китаянки.
Из поселка Хужир решено эвакуировать 3 троих из 5 пострадавших при пожаре. К такому выводу пришли специалисты медицины катастроф, прибывшие на место трагедии.
Представитель Минздрава Иркутской области: «Прибывшие на место бригады медицины катастроф приняли решение об эвакуации троих человек. Речь идет о двух гражданах Кореи, получивших переломы, и местной жительнице, у которой ожоги II и III степени. Вертолет с ними вылетит в Иркутск в ближайшее время».
Раненых доставят в иркутскую городскую больницу №3. Двоих пострадавших пока будут лечить амбулаторно. На месте возгорания работают следователи и криминалисты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Пожар на турбазе «Дарьял» в поселке Хужир на острове Ольхон произошел утром 28 января. Огонь бушевал на площади в 100 квадратных метров. В момент ЧП на базе находились 34 человека, в том числе 8 граждан Южной Кореи и 24 китайца.
Из поселка Хужир решено эвакуировать 3 троих из 5 пострадавших при пожаре. К такому выводу пришли специалисты медицины катастроф, прибывшие на место трагедии.
Представитель Минздрава Иркутской области: «Прибывшие на место бригады медицины катастроф приняли решение об эвакуации троих человек. Речь идет о двух гражданах Кореи, получивших переломы, и местной жительнице, у которой ожоги II и III степени. Вертолет с ними вылетит в Иркутск в ближайшее время».
Раненых доставят в иркутскую городскую больницу №3. Двоих пострадавших пока будут лечить амбулаторно. На месте возгорания работают следователи и криминалисты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Пожар на турбазе «Дарьял» в поселке Хужир на острове Ольхон произошел утром 28 января. Огонь бушевал на площади в 100 квадратных метров. В момент ЧП на базе находились 34 человека, в том числе 8 граждан Южной Кореи и 24 китайца.
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