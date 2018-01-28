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    На территории сгоревшей байкальской турбазы нашли обугленные тела

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    • Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области
    На территории сгоревшей байкальской турбазы нашли обугленные тела

    На территории сгоревшей байкальской турбазы нашли обугленные тела

    На территории сгоревшей байкальской турбазы нашли обугленные тела
  • Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

    • При пожаре на турбазе «Дарьял» в поселке Хужир на байкальском острове Ольхоне погибли 2 человек и 5 пострадали.

    Как сообщает СКР по Иркутской области, при разборе завалов найдены два сильно обгоревших тела. Личности жертв устанавливаются, останки направлены на экспертизу. ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах передает, что в огне, по предварительным данным, погибли две китаянки.

    Из поселка Хужир решено эвакуировать 3 троих из 5 пострадавших при пожаре. К такому выводу пришли специалисты медицины катастроф, прибывшие на место трагедии.

    Представитель Минздрава Иркутской области: «Прибывшие на место бригады медицины катастроф приняли решение об эвакуации троих человек. Речь идет о двух гражданах Кореи, получивших переломы, и местной жительнице, у которой ожоги II и III степени. Вертолет с ними вылетит в Иркутск в ближайшее время».

    Раненых доставят в иркутскую городскую больницу №3. Двоих пострадавших пока будут лечить амбулаторно. На месте возгорания работают следователи и криминалисты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

    Пожар на турбазе «Дарьял» в поселке Хужир на острове Ольхон произошел утром 28 января. Огонь бушевал на площади в 100 квадратных метров. В момент ЧП на базе находились 34 человека, в том числе 8 граждан Южной Кореи и 24 китайца.

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