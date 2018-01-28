Bloomberg сообщил об отправке второго танкера с российским газом в США

СМИ сообщили, что к отправке в США готовится второй танкер с российским сжиженным природным газом.
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По данным Bloomberg вторую партию российского сжиженного природного газа в США доставит корабль под названием Provalys. Он заберет груз из Дюнкерка и на северо-восток США.
Издание сообщает, что танкер прибудет к пункту назначения 15 февраля.
Первый танкер с российским газом прибыл в США в конце этой недели. Партию доставлял танкер французской компании Engie. Груз добирался в Штаты долго и с приключениями. В какой-то момент танкер даже развернулся обратно. Одни объясняли это напряженностью российско-американских отношений, другие — погодой. С момента отгрузки на Ямале газ несколько раз поменял владельца. Как выразился глава Минэнерго Александр Новак, «молекулы российские, но газ уже не российский», и эйфории от этой поставки не испытывает.
Ранее стало известно, что в США из-за холодов резко выросли цены на газ, и иностранное топливо на время оказалось дешевле.
Издание сообщает, что танкер прибудет к пункту назначения 15 февраля.
Первый танкер с российским газом прибыл в США в конце этой недели. Партию доставлял танкер французской компании Engie. Груз добирался в Штаты долго и с приключениями. В какой-то момент танкер даже развернулся обратно. Одни объясняли это напряженностью российско-американских отношений, другие — погодой. С момента отгрузки на Ямале газ несколько раз поменял владельца. Как выразился глава Минэнерго Александр Новак, «молекулы российские, но газ уже не российский», и эйфории от этой поставки не испытывает.
Ранее стало известно, что в США из-за холодов резко выросли цены на газ, и иностранное топливо на время оказалось дешевле.
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