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    Плохая погода в Атлантике задержала доставку российского газа в США

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    Плохая погода в Атлантике задержала доставку российского газа в США

    Плохая погода в Атлантике задержала доставку российского газа в США

    Танкер, перевозивший российский сжиженный газ в США, был вынужден развернуться в Атлантическом океане из-за плохой погоды.

    Судно Gaselys, принадлежащее французской энергетической компании Engie SA, вышло из британского порта Isle of Grain, чтобы перевезти в американский терминал Everett, расположенный возле Бостона, сжиженный природный газ, добытый на проекте «Ямал СПГ» НОВАТЭКа.

    Корабль должен был прибыть в Соединенные Штаты в субботу. Однако накануне стало известно, что танкер изменил курс посреди Атлантического океана. Как пояснила компания-судовладелец Engie SA, причиной этого стали плохие погодные условия в Атлантике. Конечный пункт назначения не изменился, но груз будет доставлен с задержкой.

    смотретьСМИ: в США доставят партию российского газа с Ямала
    СМИ: в США доставят партию российского газа с Ямала
    В начале января СМИ узнали о закупке США российского сжиженного газа. Танке Gaselys встал на загрузку в Isle of Grain сразу после того, как в конце декабря там разгрузилось судно «Кристоф де Маржери» с первой партией российского газа с «Ямала СПГ».

    США решили закупить российский сжиженный газ из-за того, что на восточном побережье Штатов из-за снежного шторма резко выросли цены на газ — до 6,3 тысячи долларов за тысячу кубометров.

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