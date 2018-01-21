Плохая погода в Атлантике задержала доставку российского газа в США

Танкер, перевозивший российский сжиженный газ в США, был вынужден развернуться в Атлантическом океане
из-за плохой погоды.
Судно Gaselys, принадлежащее французской энергетической компании Engie SA, вышло из британского порта Isle of Grain, чтобы перевезти в американский терминал Everett, расположенный возле Бостона, сжиженный природный газ, добытый на проекте «Ямал СПГ» НОВАТЭКа.
Корабль должен был прибыть в Соединенные Штаты в субботу. Однако накануне стало известно, что танкер изменил курс посреди Атлантического океана. Как пояснила компания-судовладелец Engie SA, причиной этого стали плохие погодные условия в Атлантике. Конечный пункт назначения не изменился, но груз будет доставлен с задержкой.
В начале января СМИ узнали о закупке США российского сжиженного газа. Танке Gaselys встал на загрузку в Isle of Grain сразу после того, как в конце декабря там разгрузилось судно «Кристоф де Маржери» с первой партией российского газа с «Ямала СПГ».
США решили закупить российский сжиженный газ из-за того, что на восточном побережье Штатов из-за снежного шторма резко выросли цены на газ — до 6,3 тысячи долларов за тысячу кубометров.
Корабль должен был прибыть в Соединенные Штаты в субботу. Однако накануне стало известно, что танкер изменил курс посреди Атлантического океана. Как пояснила компания-судовладелец Engie SA, причиной этого стали плохие погодные условия в Атлантике. Конечный пункт назначения не изменился, но груз будет доставлен с задержкой.
В начале января СМИ узнали о закупке США российского сжиженного газа. Танке Gaselys встал на загрузку в Isle of Grain сразу после того, как в конце декабря там разгрузилось судно «Кристоф де Маржери» с первой партией российского газа с «Ямала СПГ».
США решили закупить российский сжиженный газ из-за того, что на восточном побережье Штатов из-за снежного шторма резко выросли цены на газ — до 6,3 тысячи долларов за тысячу кубометров.
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