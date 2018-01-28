На Украине пояснили слова об угрозе, исходящей от Цоя и Высоцкого

Директор института национальной памяти Украины Владимир Вятрович пояснил свои слова о Цое, Булгакове и Высоцком, которых он назвал «симпатичными щупальцами русского мира».
Владимир Вятрович на странице в Facebook объяснил свои недавние высказывания о музыкантах Владимире Высоцком, Викторе Цое, писателе Михаиле Булгакове и других деятелях культуры, которые якобы представляют угрозу для украинского народа. Знаменитых музыкантов, поэтов и писателей украинский общественный деятель назвал «щупальцами русского мира».
Глава Института нацпамяти отметил, что в принципе не призывал запрещать на Украине творчество каких либо исполнителей, за исключением тех, кто открыто поддерживает российскую политику. Однако, по его словам, имена музыкантов «могут использовать» в целях Москвы.
Владимир Вятрович, директор института национальной памяти Украины: «Дискуссию о возможности использования Россией определенного деятеля культуры прошлого занесло в сторону: можно или нельзя запрещать, а если можно, то кого именно».
Свое высказывание об угрозе в виде творчества музыкантов и писателей Вятрович сравнил с надписью «курение убивает» на сигаретных пачках. Он подчеркнул, что цель этих слов — не запретить курение, а рассказать о последствиях.
Ранее Владимир Вятрович заявил, что «не все щупальца „русского мира“ отвратительны и очевидны», некоторые из них «симпатичны и изысканны», но все они «опасны».
Владимир Вятрович, директор института национальной памяти Украины: «„Ирония судьбы“, 8 марта, Булгаковы, Пугачёвы и даже Высоцкие и Цои в руках Кремля — эффективные инструменты напоминания о едином культурном пространстве».
Ранее Вятрович также призывал украинцев полностью прекратить общаться с родственниками в России и предлагал признать «оккупацией» весь период пребывания Украины в СССР.
Глава Института нацпамяти отметил, что в принципе не призывал запрещать на Украине творчество каких либо исполнителей, за исключением тех, кто открыто поддерживает российскую политику. Однако, по его словам, имена музыкантов «могут использовать» в целях Москвы.
Владимир Вятрович, директор института национальной памяти Украины: «Дискуссию о возможности использования Россией определенного деятеля культуры прошлого занесло в сторону: можно или нельзя запрещать, а если можно, то кого именно».
Свое высказывание об угрозе в виде творчества музыкантов и писателей Вятрович сравнил с надписью «курение убивает» на сигаретных пачках. Он подчеркнул, что цель этих слов — не запретить курение, а рассказать о последствиях.
Ранее Владимир Вятрович заявил, что «не все щупальца „русского мира“ отвратительны и очевидны», некоторые из них «симпатичны и изысканны», но все они «опасны».
Владимир Вятрович, директор института национальной памяти Украины: «„Ирония судьбы“, 8 марта, Булгаковы, Пугачёвы и даже Высоцкие и Цои в руках Кремля — эффективные инструменты напоминания о едином культурном пространстве».
Ранее Вятрович также призывал украинцев полностью прекратить общаться с родственниками в России и предлагал признать «оккупацией» весь период пребывания Украины в СССР.
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