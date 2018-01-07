На Украине потребовали признать «оккупацией» годы в составе СССР

Украина на официальном уровне должна признать период пребывания в составе СССР «оккупацией», заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
Заявление было сделано в эфире украинского Пятого канала, принадлежащего Петру Порошенко. По словам Вятровича, Киеву необходимо продемонстрировать «политические и законодательные шаги, которые бы давали наследственность украинской государственности от 1917–1921 годов до современного государства».
Историк считает, что заявления об установлении на Украине большевистского, а затем и коммунистического «оккупационного режима» все чаще звучат в политическом поле. А для закрепления этих формулировок в сознании максимального числа украинцев необходимо проводить пропагандистскую информационную работу. Ушедший 2017 год он предложил считать назвать «годом столетия начала большевистской агрессии».
При этом Вятрович предложил не пересматривать Акт провозглашения независимости Незалежной от 1991 года, в котором прописаны неделимость и неприкосновенность территории Украины. Крым в документе значился частью Украины.
С 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Документ запрещает любую символику, связанную с советским прошлым. В рамках этого закона в стране переименованы сотни улиц, городов и поселков.
Историк считает, что заявления об установлении на Украине большевистского, а затем и коммунистического «оккупационного режима» все чаще звучат в политическом поле. А для закрепления этих формулировок в сознании максимального числа украинцев необходимо проводить пропагандистскую информационную работу. Ушедший 2017 год он предложил считать назвать «годом столетия начала большевистской агрессии».
При этом Вятрович предложил не пересматривать Акт провозглашения независимости Незалежной от 1991 года, в котором прописаны неделимость и неприкосновенность территории Украины. Крым в документе значился частью Украины.
С 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Документ запрещает любую символику, связанную с советским прошлым. В рамках этого закона в стране переименованы сотни улиц, городов и поселков.
Комментарии